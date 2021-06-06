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«Рома» работает над трансфером Белотти. «Торино» хочет 30 млн евро

вчера, 16:35

Форвард «Торино» Андреа Белотти может перейти в другой клуб Серии А.

Журналист Николо Шира сообщает, что приобрести 27-летнего игрока хочет «Рома». По информации источника, римский клуб предложил «Торино» 15 млн евро + 5 млн в виде бонусов.

Отмечается, что «Торино» хочет за Белотти 30 млн евро.

В прошедшем сезоне Серии А Белотти забил 13 голов в 35 матчах.

Ранее Белотти заявлял, что не собирается покидать «Торино» летом.

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Sexual Harassment
Sexual Harassment
сегодня в 01:11
Белотти давно пора на повышение, поле Евро будет стоить дороже.
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 18:51
Узнаю команду Моуриньо. Он любит собирать игроков, только и умеющих принимать мяч спиной к воротам и пасовать назад)))
Могу порекомендовать ещё Артура и Рэмзи из Юве))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:15
Тут трудно будет договориться.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:30
Роме нужны усиления , но парень явно столько не стоит. Посмотрим , удастся ли Роме провернуть этот трансфер???
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:50
Шира у них как у нас Шнобель))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:45
Круто оценивают Белотти в Торино.
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:36
А раньше хотели 100 мультов)))
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