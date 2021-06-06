«Рома» работает над трансфером Белотти. «Торино» хочет 30 млн евро

Форвард «Торино» Андреа Белотти может перейти в другой клуб Серии А.
Журналист Николо Шира сообщает, что приобрести 27-летнего игрока хочет «Рома». По информации источника, римский клуб предложил «Торино» 15 млн евро + 5 млн в виде бонусов.
Отмечается, что «Торино» хочет за Белотти 30 млн евро.
В прошедшем сезоне Серии А Белотти забил 13 голов в 35 матчах.
Ранее Белотти заявлял, что не собирается покидать «Торино» летом.
Могу порекомендовать ещё Артура и Рэмзи из Юве))
Могу порекомендовать ещё Артура и Рэмзи из Юве))