«Рома» работает над трансфером Белотти. «Торино» хочет 30 млн евро

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вчера, 16:35

Форвард «Торино» может перейти в другой клуб Серии А.

Журналист Николо Шира сообщает, что приобрести 27-летнего игрока хочет «Рома». По информации источника, римский клуб предложил «Торино» 15 млн евро + 5 млн в виде бонусов.

Отмечается, что «Торино» хочет за Белотти 30 млн евро.

В прошедшем сезоне Серии А Белотти забил 13 голов в 35 матчах.

Ранее Белотти заявлял, что не собирается покидать «Торино» летом.