Дембеле тормозит переговоры по новому контракту с «Барселоной»

У «Барселоны» возникли трудности в переговорах с нападающим Усманом Дембеле.
Mundo Deportivo сообщает, что клуб хочет продлить контракт с 24-летним французским игроком. Агент игрока и сам Усман знают об этом, но по какой-то причине тормозят переговоры.
Утверждается, что поводом для затягивания переговоров может являться желание Дембеле подождать завершения Евро, где он может проявить себя, а также возможная договоренность с другим клубом.
Игрок может подписать предварительное соглашение с другим клубом с 1 января.
Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что в трансфере Усмана заинтересован «Ювентус».
Суды идут ? 🤣🤣🤣
Кто-то кого-то пугают , как в интернете 🙂
Суды идут ? 🤣🤣🤣
Кто-то кого-то пугают , как в интернете 🙂