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Дембеле тормозит переговоры по новому контракту с «Барселоной»

вчера, 12:33

У «Барселоны» возникли трудности в переговорах с нападающим Усманом Дембеле.

Mundo Deportivo сообщает, что клуб хочет продлить контракт с 24-летним французским игроком. Агент игрока и сам Усман знают об этом, но по какой-то причине тормозят переговоры.

Утверждается, что поводом для затягивания переговоров может являться желание Дембеле подождать завершения Евро, где он может проявить себя, а также возможная договоренность с другим клубом.

Игрок может подписать предварительное соглашение с другим клубом с 1 января.

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в трансфере Усмана заинтересован «Ювентус».

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Van Vanovich
Van Vanovich ответ Feanor1993 (раскрыть)
вчера в 22:35
ааа)
Feanor1993
Feanor1993 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:38
Блэк ливз матэ)
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Feanor1993 (раскрыть)
вчера в 20:43
что это?)
112910415
112910415
вчера в 20:01
хитрит, однако !
Feanor1993
Feanor1993 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 18:58
К чёрному дембелю это не имеет никакого отношения.
Feanor1993
Feanor1993 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 18:58
А как же БЛМ?)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:59
Гнать его и побыстрее.
aventure61
aventure61
вчера в 15:33
    Rattlehead
    Rattlehead ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 14:59
    Например, иск Реала, Барселоны и Ювентуса к УЕФА и ФИФА, зарегистрированный неделю назад.
    abramjan
    abramjan
    вчера в 14:49
    Понятное дело ,человеку хочется в более сильный клуб с амбициями в котором можно выиграть трофеи..
    dadrail
    dadrail
    вчера в 14:46
    Что то задумал чертяка...
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    вчера в 14:35
    Хочет дембельнуться))
    3ton
    3ton ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 14:24
    Какие тяжбы ?
    Суды идут ? 🤣🤣🤣
    Кто-то кого-то пугают , как в интернете 🙂
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 13:49
    Что в игре тормозит, что в переговорах .
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 13:33
    Rattlehead
    Rattlehead
    вчера в 13:13
    Дело скорее не в Евро, а в тяжбах клуба с УЕФА, которые могут закончиться закономерных отстранением от ЛЧ.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ 6z9v7aqedw36 (раскрыть)
    вчера в 13:09
    если только в зенит)
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:07
    И нечего с ним церемониться....
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 13:03
    А если на Евро не пойдёт.
    6z9v7aqedw36
    6z9v7aqedw36
    вчера в 12:52
    Продать надо этого
    beefs
    beefs
    вчера в 12:48
    конечно что то выгадывает, имеет право...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:41
    Сам себе режиссёр.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 12:38
    А вдруг травма? И расклад станет другой.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 12:34
    Он и не играл толком в Барселоне(
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