Дембеле тормозит переговоры по новому контракту с «Барселоной»

1622972027

вчера, 12:33

У «Барселоны» возникли трудности в переговорах с нападающим .

Mundo Deportivo сообщает, что клуб хочет продлить контракт с 24-летним французским игроком. Агент игрока и сам Усман знают об этом, но по какой-то причине тормозят переговоры.

Утверждается, что поводом для затягивания переговоров может являться желание Дембеле подождать завершения Евро, где он может проявить себя, а также возможная договоренность с другим клубом.

Игрок может подписать предварительное соглашение с другим клубом с 1 января.

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в трансфере Усмана заинтересован «Ювентус».