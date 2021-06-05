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Буэндиа в ближайшее время должен стать игроком «Арсенала»

05 июня 2021, 15:44

Полузащитник «Норвича» Пабло Буэндиа в ближайшее время должен стать игроком «Арсенала», об этом сообщает источник.

Утверждается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

Ранее на хавбека также претендовали «Лидс» и «Астон Вилла».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ dеigandre (раскрыть)
05 июня в 22:39
Да вообще ппц!!!
Уже даже Вилла уводит игроков, из-за того,что наши скупердяи долго думают и торгуются...короче нет слов...менеджмент в опе...
LMI
LMI
05 июня в 21:30
Уже никто никуда не идет )))
dеigandre
dеigandre ответ A.S.A (раскрыть)
05 июня в 21:22
В Астон Виллу он переходит )
A.S.A
A.S.A
05 июня в 20:34
Эмилио Буэндиа 25 лет Аргентнский полузащитник из Норвича!
Я очень надеюсь, что он будет реальным усилением для нас.
Провел отличный 19/20 сезон в АПЛ (не смотря на вылет Норвича) и более ударный прошедший сезон в Чемпионшипе!
Прошлым летом Арсенал мог купить его за 25 млн, но посчитали ,что это дорого,за то сейчас Норвич просит за него 40млн!!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
05 июня в 17:08, ред.
Топовое усиление, 35 летний Пабло.
buzzila
buzzila
05 июня в 17:07, ред.
По-моему Буэндиа из Норвича аргентинец и ему за 20. И еще он типа полузащитник с уклоном в атаку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июня в 17:01
Поглядим что за птица!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
05 июня в 16:04, ред.
Это у Соккера почему-то прилинкован к новости не тот игрок, это Пабло Буэндиа из третьего дивизиона Испании, клуба "Атлетико Томелосо". А там Буэндиа из АПЛ, ему 24.
STVA 1
STVA 1
05 июня в 15:56
Арсенал в своём репертуаре
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 15:52
Я сомневаюсь, что футболист в 35 лет может усилить игру.
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