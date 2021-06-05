Полузащитник «Норвича» Пабло Буэндиа в ближайшее время должен стать игроком «Арсенала», об этом сообщает источник.
Утверждается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.
Ранее на хавбека также претендовали «Лидс» и «Астон Вилла».
Полузащитник «Норвича» Пабло Буэндиа в ближайшее время должен стать игроком «Арсенала», об этом сообщает источник.
Утверждается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.
Ранее на хавбека также претендовали «Лидс» и «Астон Вилла».
Уже даже Вилла уводит игроков, из-за того,что наши скупердяи долго думают и торгуются...короче нет слов...менеджмент в опе...
Уже даже Вилла уводит игроков, из-за того,что наши скупердяи долго думают и торгуются...короче нет слов...менеджмент в опе...
Я очень надеюсь, что он будет реальным усилением для нас.
Провел отличный 19/20 сезон в АПЛ (не смотря на вылет Норвича) и более ударный прошедший сезон в Чемпионшипе!
Прошлым летом Арсенал мог купить его за 25 млн, но посчитали ,что это дорого,за то сейчас Норвич просит за него 40млн!!!
Я очень надеюсь, что он будет реальным усилением для нас.
Провел отличный 19/20 сезон в АПЛ (не смотря на вылет Норвича) и более ударный прошедший сезон в Чемпионшипе!
Прошлым летом Арсенал мог купить его за 25 млн, но посчитали ,что это дорого,за то сейчас Норвич просит за него 40млн!!!