Кейн: «Думаю, сборная Англии сейчас в лучшем положении, чем в 2018-м»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии отметил, что в преддверии Евро-2020 национальная команда чувствует себя увереннее, нежели чем перед ЧМ -2018.

Пожалуй, мы находимся в лучшем положении. Отправляясь на тот чемпионат мира, мы, возможно, не были уверены в том, что из себя представляет наша команда, но мы очень здорово выступили и воспользовались случаем.

Мне кажется, что сейчас мы обладаем большим опытом и числом футболистов, принимавших участие в топ-матчах на клубном уровне.

Мне кажется, что мы находимся в хорошем положении. Но при этом мы знаем, что нам предстоит ещё много тяжёлой работы. Мы не думаем, что приедем и просто так выиграем турнир.

Наша страна долго не побеждала на таких турнирах. Так что нужно сохранять правильный менталитет на протяжении всего соревнования. Нам предстоит долгий и трудный путь, если мы хотим добраться до поздних стадий Евро.