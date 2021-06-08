ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Кейн: «Думаю, сборная Англии сейчас в лучшем положении, чем в 2018-м»

сегодня, 05:43

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн отметил, что в преддверии Евро-2020 национальная команда чувствует себя увереннее, нежели чем перед ЧМ-2018.

Пожалуй, мы находимся в лучшем положении. Отправляясь на тот чемпионат мира, мы, возможно, не были уверены в том, что из себя представляет наша команда, но мы очень здорово выступили и воспользовались случаем.

Мне кажется, что сейчас мы обладаем большим опытом и числом футболистов, принимавших участие в топ-матчах на клубном уровне.

Мне кажется, что мы находимся в хорошем положении. Но при этом мы знаем, что нам предстоит ещё много тяжёлой работы. Мы не думаем, что приедем и просто так выиграем турнир.

Наша страна долго не побеждала на таких турнирах. Так что нужно сохранять правильный менталитет на протяжении всего соревнования. Нам предстоит долгий и трудный путь, если мы хотим добраться до поздних стадий Евро.

Вчера стало известно о том, кто заменит в сборной Англии травмированного защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Все новости
Моуриньо: «Думаю, Хендерсон готов стать первым номером „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 08:00 Комментарии6
Мюллер: «Мы ничего не планировали до середины июля, так что возможно всё!»
Сегодня, 06:02 Комментарии2
Сантуш: «Роналду никогда особо не помогал защите. Но мы и не хотим этого»
Сегодня, 03:56 Комментарии10
Лёв: «Мы очень чётко использовали моменты. Ранее это было проблемой»
Сегодня, 03:19 Комментарии4
Вернер: «Переход в „Челси“ — лучшее решение в моей жизни»
Вчера, 23:07 Комментарии7
Зидан назвал самого сложного соперника, против которого он играл
Вчера, 21:31 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:56
предварительные интервью всегда похожи
окончательные результаты всегда разные ...
корреляции нет и быть не может
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:51
Англия есть Англия,всегда опасна!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:30
Такие дежурные слова звучат перед каждым ЧМ и ЧЕ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:29
Да уж, постараться бы не мешало...
ОПС
ОПС
сегодня в 06:28
Осталось немного ждать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:13
Время покажет в каком
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:01
Евро покажет в каком они состоянии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100