Мюллер: «Мы ничего не планировали до середины июля, так что возможно всё!»

Форвард «Баварии» и сборной Германии дал комментарий после товарищеского матча с Латвией (7:1).

Сегодня главным был не результат, а наш стиль. Ощущения на поле были великолепными. Мы показали те вещи, что репетировали на тренировках, это было убедительное выступление.

Наша цель — показать на Евро энергичный, привлекательный и страстный футбол. Скажем так, мы не планировали никаких дел до середины июля, так что возможно всё!