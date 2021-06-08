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Мюллер: «Мы ничего не планировали до середины июля, так что возможно всё!»

сегодня, 06:02
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия7 : 1Логотип футбольный клуб ЛатвияЛатвияМатч завершен

Форвард «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер дал комментарий после товарищеского матча с Латвией (7:1).

Сегодня главным был не результат, а наш стиль. Ощущения на поле были великолепными. Мы показали те вещи, что репетировали на тренировках, это было убедительное выступление.

Наша цель — показать на Евро энергичный, привлекательный и страстный футбол. Скажем так, мы не планировали никаких дел до середины июля, так что возможно всё!

Наставник немецкой сборной Йоахим Лёв после матча отметил, что большая часть футболистов, сыгравших против Латвии, примет участие в первом поединке Евро-2020 с Францией.

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STVA 1
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КЭТиК
КЭТиК
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Положительные эмоции обеспечены.
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