Селюк: «Россия победит Бельгию, если на трибунах будет старик Хоттабыч»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от первого матча сборной России на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Россия – Бельгия – 1:3. Мне бы хотелось, чтобы россияне завоевали как можно больше очков, но я говорю, как объективный человек. Тот факт, что это первый матч в группе, может сыграть нам на руку. И как часто бывает в таких матчах, команды играют вничью. Если сборная России сыграет вничью, то это будет суперуспех. Если на трибунах в Санкт-Петербурге будет сидеть старик Хоттабыч, то сборная России сможет победить.

Не стоит недооценивать датчан. Игра с Данией будет очень важной для сборной России. Мне кажется, что борьба за вторую строчку в группе будет именно между Данией и Россией. И все будет решаться в матчах Россия – Финляндия и Бельгия – Дания.

Возможно, что ключевую роль сыграет показатель пропущенных и забитых мячей. Поэтому нужно стараться думать про эту разницу, как можно меньше пропускать. А не с шашками лететь в атаку при 0:1, чтобы проиграть 0:3 и из-за этого остаться за бортом плей-офф.