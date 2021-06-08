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Селюк: «Россия победит Бельгию, если на трибунах будет старик Хоттабыч»

вчера, 22:28
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Известный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от первого матча сборной России на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Россия – Бельгия – 1:3. Мне бы хотелось, чтобы россияне завоевали как можно больше очков, но я говорю, как объективный человек. Тот факт, что это первый матч в группе, может сыграть нам на руку. И как часто бывает в таких матчах, команды играют вничью. Если сборная России сыграет вничью, то это будет суперуспех. Если на трибунах в Санкт-Петербурге будет сидеть старик Хоттабыч, то сборная России сможет победить.

Не стоит недооценивать датчан. Игра с Данией будет очень важной для сборной России. Мне кажется, что борьба за вторую строчку в группе будет именно между Данией и Россией. И все будет решаться в матчах Россия – Финляндия и Бельгия – Дания.

Возможно, что ключевую роль сыграет показатель пропущенных и забитых мячей. Поэтому нужно стараться думать про эту разницу, как можно меньше пропускать. А не с шашками лететь в атаку при 0:1, чтобы проиграть 0:3 и из-за этого остаться за бортом плей-офф.

Ранее защитник сборной России Вячеслав Караваев рассказал, что поможет сборной России победить Бельгию на Евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:07
старику уже позвонили )
Mangur
Mangur
сегодня в 04:49
С стариком Хотабычем напряжёнка в России.Пошлём давайте В.Путина или Шойгу. Победа обеспечена.
протон1
протон1
сегодня в 01:49
если россия заиграет в полную мощь. то может быть ничья. но увы . проиграем 3-1
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:13, ред.
«Россия победит Бельгию, если на трибунах будет старик Хоттабыч, на бровке старик Саламыч, в атаке старик Дзюбаныч»
Чёрный берет
Чёрный берет ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 23:49
Иных уж нет, а те далече....

If You Know What I Mean :)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Gunslinger (раскрыть)
вчера в 23:43
Хотабычи уже не те!)
Gunslinger
Gunslinger ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 23:38
Сорри, но Хоттабыч сегодня нарасхват....:)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:34
1-3 или крупнее, Бельгия разнесёт этот примитивный колхоз под названием футбол по-черчесовски.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:28
Думаю в один мяч максимум бельгийцы победят а то и ничейка выйдет
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Gunslinger (раскрыть)
вчера в 23:21, ред.
Дим, у нас и так бразилов хватает, даже без Ари!) Но вот Хоттабыча бы! Кстати, актер, Волков, буквально в километре от меня родился!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:03
Лучше бы объективно относился к ценникам своих подопечных , фарсовщик !!!
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:03
У этого кренделя пальмы закончились, вот и попёрся в калашный ряд! :)))
Gunslinger
Gunslinger ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 23:02
Лучше Тёмка с Юрой, чем Селюк с ниггерами.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:50
Хоттабыча со свисток на поле, пару Хоттабычей на бровку, Хоттабыча на ВАР, удалить Лукаку за первые пять минут и может ничейку зацепим.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 22:50, ред.
А старик Жирков не проканает?!)
Или Дзюба с "трах - тибидох"?!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:39
Селюк, иди пальмы околачивай, новых футболистов ищи...
Futurista
Futurista
вчера в 22:36, ред.
Хоттабыча не будет...там ценник на билеты капец)...даже продажа ковра-самолета не спасет...если только самолета)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:29
Даже с Хотабычом мы проиграем
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