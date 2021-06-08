Пономарёв: «Сборной России выход из группы на Евро особо не светит»

Ветеран сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о перспективах сборной России на Евро-2020.

Кого считаю фаворитом? Ну, там есть сборные Испании, Германии — наверное, они фавориты. Но меня пока больше наша группа интересует. Потому что сейчас самое главное — выйти из группы. И здесь у нас, понятное дело, фавориты — бельгийцы.

Шансы России? По тому, что я видел в последних матчах, мне кажется, что нашей команде выход из группы особо не светит. Квартет у нас довольно сложный. У всех соперников футболисты играют в хороших европейских клубах. У нас кто там играет? Один Головин по сути. Алексей Миранчук? Да, но это игрок не того уровня.

В общем, как-то шансы наши большими мне не видятся. Но я не знаю, может быть, Черчесов специально дал указание плохо играть в контрольных матчах, чтобы усыпить бдительность бельгийцев. Может быть, действительно так? Просто странно, что мы так безобразно выглядели с поляками и болгарами. Потому что нельзя так играть в футбол. Это антифутбол. Поэтому я и думаю, что это было сделано специально, чтобы соперник расслабился, а мы его тепленьким взяли (смеется). Но, конечно же, против бельгийцев нашим ребятам тяжело придется: оборона у нас никакая, ударов по воротам практически не наносим — как мы тогда хотим выиграть? За счет чего? Кто-то ошибется, и мы пробьем пенальти? На это надежда?