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Пономарёв: «Сборной России выход из группы на Евро особо не светит»

вчера, 16:23

Ветеран сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о перспективах сборной России на Евро-2020.

Кого считаю фаворитом? Ну, там есть сборные Испании, Германии — наверное, они фавориты. Но меня пока больше наша группа интересует. Потому что сейчас самое главное — выйти из группы. И здесь у нас, понятное дело, фавориты — бельгийцы.

Шансы России? По тому, что я видел в последних матчах, мне кажется, что нашей команде выход из группы особо не светит. Квартет у нас довольно сложный. У всех соперников футболисты играют в хороших европейских клубах. У нас кто там играет? Один Головин по сути. Алексей Миранчук? Да, но это игрок не того уровня.

В общем, как-то шансы наши большими мне не видятся. Но я не знаю, может быть, Черчесов специально дал указание плохо играть в контрольных матчах, чтобы усыпить бдительность бельгийцев. Может быть, действительно так? Просто странно, что мы так безобразно выглядели с поляками и болгарами. Потому что нельзя так играть в футбол. Это антифутбол. Поэтому я и думаю, что это было сделано специально, чтобы соперник расслабился, а мы его тепленьким взяли (смеется). Но, конечно же, против бельгийцев нашим ребятам тяжело придется: оборона у нас никакая, ударов по воротам практически не наносим — как мы тогда хотим выиграть? За счет чего? Кто-то ошибется, и мы пробьем пенальти? На это надежда?

Агент Дмитрий Селюк считает, что России победить Бельгию может помочь только старик Хоттабыч.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:50, ред.
Кстати, г-н Пономарёв, вы не правы. Две игры на своём поле плюс четыре лучшие команды по результатам матчей на первом этапе дают нам неплохой шанс для продолжения борьбы. Но меня волнует не этот вопрос, так как в любом случае мы на каком-то этапе проиграем, а то, какой футбол мы покажем, и не будет ли нам всем за него стыдно.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:00
Ладно, ладно, живем одной мечтой и надеждой! Тем более, что Черчесов тренировочные сборы проводит в Австрии, где в 2008 была наша бронзовая сборная)
cska1948
cska1948
вчера в 18:31
"...Но я не знаю, может быть, Черчесов специально дал указание плохо играть в контрольных матчах, чтобы усыпить бдительность бельгийцев..."
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Перед Евро 2012 мы обыграли итальянцев 3:0! Ну а потом получили крылатую фразу: "Ваши надежды, это ваши проблемы!" Может и правда, памятуя об этом Черчесов решил потемнить?
nikot
nikot
вчера в 18:14
Черчесу такую зарплату дали,чтобы МЮ,Барса или Ливер не перехватили топ тренера!?
Mangur
Mangur
вчера в 18:09
Поживем увидим.Верим в Россию
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:52
Игра сборной предсказуема и соперниками изучена. Дзюба просконирован вдоль и поперек. Тут бы нестандартные, неожиданные решения тренерского штаба. Использовать никому неизвестного Макарова с его техникой и жаль, что Захарян выбыл. У меня внутреннее чутье, что эти парни, вместе с Головиным и другими стали бы открытием чемпионата. Но...павлин будет гнуть свое и рисковать не будет.
С бельгийцами нужно будет стараться выходить быстро из обороны в атаку. Ну скажите! Какие контратаки с Дзюбой!? Стоять смотреть на половине соперников, как партнёры отбиваются? Не дорогое ли удовольствие?
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 17:51
Ещё ничего не случилось, а уже ныть начали
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:48
Тут африканских стран нет и азиатских)
ДСА
ДСА
вчера в 17:30
Выиграем первую игру, а там само пойдет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:05
Ерунда, по этому рейтингу мы уже первые.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:03
Всё выглядит печально но давайте вспомним ЧМ 18, там тоже в товарняках играли безобразно даже ещё хуже чем с поляками и болгарами однако результат получился довольно таки неплохой, будем надеяться, что и на сей раз так получится.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:55
Учитывая непредсказуемость нашего главного, то и сборная наша довольно таки непредсказуема. Могут в одном матче феерить, а потом все провалить. Конечно хочется верить в лучшее, но предпосылок для этого лучшего пока не видно. Посмотрим, как все выйдет на самом деле???
Ждемс.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:53
Но а что ждать от пешеходов.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:51
Мечты где ваша сладость... Если ещё про ЦСКА можно согласиться, хотя много но... То про сборную... Вообщем ты понял.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:49
Это ещё он смягчил...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:35
Что-то Пономарёв последнее время постоянно всем не доволен. То ЦСКА критикует, теперь добрался до сборной России. А я вот верю и в возрождение ЦСКА и то что наша сборная России, всё е выйдет из группы !!!
И ЦСКА и сборной России пожелаю только всяческих Успехов и Удачи !!! Всем Добра !!!
Beekeeper
Beekeeper ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:28
тут боюсь друг мой, и он уже безсилен )
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:25
Сеалекс, а что а вдруг?
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