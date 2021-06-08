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Караваев рассказал, что поможет сборной России победить Бельгию на Евро

вчера, 19:51
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от первого матча на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Командные действия помогут нам победить в матче против бельгийцев. Мы проявим характер и добьемся результата. Евро-2020 — фантастический турнир, приятно принять участие в этом соревновании. Я не испытываю волнения. Надеюсь, мы покажем достойную игру.

Ранее защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, как команда будет сдерживать форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:59
Да нет, это банальная уверенность!!! :)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:56
Почему и нет ? Чем чёрт не шутит, достаточно вспомнить матч нашей сборной с испанцами на ЧМ-18. Прихватят бельгийцев, а те, как окажется, утром встали не с той ноги, так как перины на кроватях были слишком мягкие...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:22
Вообще поможет победить только чудо
Либо пару глупых привозов от Бельгии
Нам на руку что азары оба не в лучшей форме и лучшего игрока не будет
kella
kella
вчера в 21:00
Чтобы победить Бельгию на Евро надо очень много евро! Все остальные варианты не прокатят!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:57
Главное не обделаться ещё до выхода на поле, а потом шапками закидаем...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:41
Общими фразами говорить всегда проще, балабол.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:13
Ну все пиши пропало...тайну выдал Караваев, как играть будем...).
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:11
Слова "добьёмся результата" уже настораживают. Хотя, отрицательный результат - это тоже результат.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09
Всё в ваших силах ребятушки !!! Удачи Вам !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:08
Самоуверенно очень , как бы боком не вышло.
Gahi
Gahi
вчера в 20:08, ред.
Похвальное стремление каждого игрока добиться с командой успеха над таким сильным соперником как Бельгия и тем более слышать такие признания от защитника сборной Вячеслава Караваева. Главное настрой с оптимизмом на достаточно высоком уровне, что прежде всего и настораживает, преждевременное закидывание шапками стан противника? Так и хочется сказать меньше слов, а больше дела, то есть достойной игры и положительного результата для сборной. Удачи 
azula
azula
вчера в 20:03
я думал это будет самое короткое интервью, состоящее из одного слова "чудо"
112910415
112910415
вчера в 20:03
после матча - об этом же подробнее !
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:56
Вон оно как)))
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