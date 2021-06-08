Караваев рассказал, что поможет сборной России победить Бельгию на Евро

Защитник «Зенита» и сборной России поделился ожиданиями от первого матча на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Командные действия помогут нам победить в матче против бельгийцев. Мы проявим характер и добьемся результата. Евро-2020 — фантастический турнир, приятно принять участие в этом соревновании. Я не испытываю волнения. Надеюсь, мы покажем достойную игру.