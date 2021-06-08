Джикия: «Против Лукаку будет играть не Джикия, а сборная России»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о первом матче на Евро-2020 против сборной Бельгии.
Бельгия – сильный соперник с игроками европейского уровня, игра будет хорошей. Матч пройдёт в России, поддержка будет гнать нас вперёд, и это небольшой плюс.
Как остановить Джикии Лукаку? Он является одним из лучших нападающих, но против Лукаку будет играть не Джикия, а сборная России.
Мы, безусловно, ждали этот Евро. Один из самых больших турниров в профессиональном футболе. Готовимся очень серьёзно.
Ранее «Соккер.ру» рассказывал о стоимости составов стран-участниц Евро-2020. Состав сборной Бельгии является одним из самых дорогих на турнире.
Прошлый раз он просто смял наших защитников
Прошлый раз он просто смял наших защитников
На ЧМ18 твой партнер Илья съел испанцев и хорват
На ЧМ18 твой партнер Илья съел испанцев и хорват