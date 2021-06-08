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Джикия: «Против Лукаку будет играть не Джикия, а сборная России»

вчера, 19:02
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о первом матче на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Бельгия – сильный соперник с игроками европейского уровня, игра будет хорошей. Матч пройдёт в России, поддержка будет гнать нас вперёд, и это небольшой плюс.

Как остановить Джикии Лукаку? Он является одним из лучших нападающих, но против Лукаку будет играть не Джикия, а сборная России.

Мы, безусловно, ждали этот Евро. Один из самых больших турниров в профессиональном футболе. Готовимся очень серьёзно.

Ранее «Соккер.ру» рассказывал о стоимости составов стран-участниц Евро-2020. Состав сборной Бельгии является одним из самых дорогих на турнире.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:56
спокойствие, только спокойствие
амурец
амурец
сегодня в 02:33
играть то будет сборная, но в сборной будет Джикия, вот что страшно
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 311 (раскрыть)
вчера в 21:23
Просто оттолкнуть
Прошлый раз он просто смял наших защитников
Caliostro
Caliostro
вчера в 21:06
Лукаку даже не знает кто это!
311
311
вчера в 20:52
Лучше бы Лукаку спросили, как пройти Джикию, он бы посмеялся!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:44
Жора справится с Лукаку.
Futurista
Futurista
вчера в 20:24
Поменьше геройства...побольше прагматизма...борьба на каждом участке поля...а там как получиться...за поражение не осудят...осудят за безвольную игру...
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:18
Джикия уже чутка трухает, прячется в стадо))) ахахаха
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:34
Георгий забывает или не понимает, что его партнёры по сборной будут трудиться в поте лица, чтобы противодействовать другим футболистам сб. Бельгии. Если забывает, то это простительно, и мы спишем это на свойство памяти; если не понимает, то это беда для футболистов нашей сборной и болельщиков.
mars6791
mars6791
вчера в 19:27
Наверное Г.Джикии придется чаще один на один оставаться с Лукаку. Очень сомневаюсь , что в команде Черчесова налажен коллективный отбор.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 19:20
вся команда против одного? легко скидывает с себя все , потом скажет что это не я упустил лукаку а вся сборная. ....ловок, ничего не скажешь
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:20
А может, ну его, вперед бежать, может лучше как с испанцами в 2018 на разрушении и попробовать отпиннаться? Ничья весьма даже устроит.
Cremen
Cremen
вчера в 19:11
Когда играет Джикия, Лукаку спокоен.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:10
Нет, Георгий, ты созрел для того чтобы с тебя спрашивать.
На ЧМ18 твой партнер Илья съел испанцев и хорват
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:08
Железная отмазка и не придерёшся !!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:05
Может так и нужно...
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 19:03
Ну, тогда у Лукаку проблем не возникнет.
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