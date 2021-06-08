Джикия: «Против Лукаку будет играть не Джикия, а сборная России»

Защитник сборной России поделился мнением о первом матче на Евро-2020 против сборной Бельгии.

Бельгия – сильный соперник с игроками европейского уровня, игра будет хорошей. Матч пройдёт в России, поддержка будет гнать нас вперёд, и это небольшой плюс.

Как остановить Джикии Лукаку? Он является одним из лучших нападающих, но против Лукаку будет играть не Джикия, а сборная России.

Мы, безусловно, ждали этот Евро. Один из самых больших турниров в профессиональном футболе. Готовимся очень серьёзно.