«Марсель» ведёт переговоры о трансфере Коутиньо

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сегодня, 10:38

Полузащитник «Барселоны» может перебраться в чемпионат Франции.

Как сообщается, бразилец не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана. Претендентом на Коутиньо является «Марсель», который намерен побороться за высокие места в Лиге 1 и еврокубках после прихода в клуб Хорхе Сампаоли. Президент «Марселя» Пабло Лонгория уже вступил в переговоры с «Барселоной» относительно перехода Коутиньо. Все стороны заинтересованы в данном трансфере.

У бразильца был вариант с продолжением карьеры в «Эвертоне», однако после ухода из клуба Карло Анчелотти «ириски» перестали претендовать на игрока.