ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2020/2021

«Марсель» ведёт переговоры о трансфере Коутиньо

сегодня, 10:38

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перебраться в чемпионат Франции.

Как сообщается, бразилец не входит в планы главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана. Претендентом на Коутиньо является «Марсель», который намерен побороться за высокие места в Лиге 1 и еврокубках после прихода в клуб Хорхе Сампаоли. Президент «Марселя» Пабло Лонгория уже вступил в переговоры с «Барселоной» относительно перехода Коутиньо. Все стороны заинтересованы в данном трансфере.

У бразильца был вариант с продолжением карьеры в «Эвертоне», однако после ухода из клуба Карло Анчелотти «ириски» перестали претендовать на игрока.

Все новости
Депай отказался комментировать возможный переход в «Барселону»
Сегодня, 13:13 Комментарии10
ОфициальноСербский защитник Каменович проходит медобследование для «Лацио»
Сегодня, 12:11 ФотоКомментарии3
Слухи«Ювентус» предлагает Депаю зарплату на 3 млн евро больше, чем «Барселона»
Сегодня, 10:51 Комментарии6
СлухиГюндогану интересен вариант с переходом в «Барселону»
Сегодня, 09:58 Комментарии7
СлухиМбаппе останется в ПСЖ в следующем сезоне. Это условие контракта Неймара
Сегодня, 09:30 Комментарии23
Слухи«Барса» ещё не делала официального предложения Месси о продлении контракта
Сегодня, 07:57 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:01
Не плохо так Марсель закупиться хочет...вчера молодого и перспективного бразильца в середину поля взяли, с Арсеналом переговоры по Гендузи ведут, теперь еще и Коута хотят....будет интересно если всех подпишут и навяжут борьбу в новом сезоне Лиги 1
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:44
"Не взлетел" Коутинью в "Барсе", увы 😐
kyxy
kyxy
сегодня в 13:07
Если Анчелотти интересовался Коутиньо, то пусть Реал выкупает его
Loko best 1
Loko best 1 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 12:56
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 12:24
    Да уж, по моему Куман вообще не для Барсы !!!
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    сегодня в 11:41
    Купить за 140 миллионов и продать за 10-20. Круто
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ mihaluch (раскрыть)
    сегодня в 11:05
    Коутиньо бразилец. У них Кубок Америки.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 10:48
    Все переговоры после Евро.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:44
    Удачных им дебатов ;)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100