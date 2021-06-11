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Черчесов: «Для меня игроки сборной России лучшие в мире»

сегодня, 12:14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы национальной команды на Евро-2020.

У нас есть и плюсы, и минусы. Наверное, один из наших плюсов — это то, что мы четко понимаем, на каком месте находимся. Мы не фавориты, но это абсолютно ни о чем не говорит. Будем идти от матча к матчу и показывать свой максимум. Потому что есть традиции, есть уровень команды, я не хочу принижать свою команду. У нас есть свои игроки, которых я люблю. Для меня они лучшие в мире, теперь задача идти от матча к матчу.

Есть день икс: 12-го в 22:00, 16-го — в 16:00 и 21-го. В эти дни и часы мы должны быть на высоте. Команда соперника может быть потенциально сильнее, но в день и час «икс» это еще никто не сказал. Бумага — это бумага, а поле многое решает. Наша задача — максимально подходить к каждой игре.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв оценил шансы на Евро.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:45
других то и не тренировал.
112910415
112910415
сегодня в 13:13
тогда это совсем уж настоящая любовь ...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:35
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:33
Не игроки - герои! Кто-то их для себя выдумывает, а у нас их столько, что не все даже в заявку проходят!
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 12:23
"12го в 22:00, 16го в 16:00 и 21го."
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