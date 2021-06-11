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Россия избежала новых случаев заражения COVID после инцидента с Мостовым

сегодня, 14:55

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда избежала новых случаев заражения коронавирусной инфекцией после изоляции игрока команды Андрея Мостового.

Сегодня стало известно, что защитник «Динамо» Роман Евгеньев заменит в заявке сборной России на Евро-2020 Мостового, результат теста на коронавирус которого дал положительный результат.

За исключением Мостового, у остальных футболистов сборной России отрицательные результаты ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции.

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Союзник противников
Союзник противников ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
сегодня в 19:07
Они,согласно заявлению,собирались вакцинироваться,но это надо делать заблаговременно,а не в период краткосрочных сборов.Может первую прививку и сделали,а вторая-через три недели,плюс столько же для образования антител.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:05
100 процентному клоуну : Это Зарема "липовая жена",а для сведущих понятно,что вакцина снижает риски заболевания и тяжесть течения болезни.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 18:36
а провакцинировать всех никак нельзя было ?
Gunslinger
Gunslinger ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:30
Не исключено, что часть вакцины-плацебо..... Как вариант!!! :)))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:29
Это будет известно при следующем тестировании.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:50
Не везёт Мостовому в сборной!
Beekeeper
Beekeeper ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:28
Я думаю что они все отказались от этой х....ни, я про вакцину (типа)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:03, ред.
Получается вакцина то липовпя)))
У нас сейчас двое вакцинированых весной парней запахов не чувствуют
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:15
Ещё в апреле месяце Главный тренер нашей сборной заявлял, что все игроки будут привиты вакциной от Кавид-19. Расширенный состав команды был объявлен сразу же по окончании чемпионата РПЛ, а профилактические прививки так и не были сделаны всем футболистам. Что это, очередное наше разгильдяйство или саботаж и нежелание обезопасить себя от возможного инфицирования? В любом случае разбираться уже поздно, завтра первая игра. Вот только хочется пожелать нашим спортсменам избежать потерь связанных с этим недугом.
beefs
beefs
сегодня в 15:04
а разве не всю команду нужно посадить на карантин, ведь они же тренировались все вместе...
shlomo
shlomo
сегодня в 14:59
Хорошая новость...и дальше не болеть
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