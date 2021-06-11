Россия избежала новых случаев заражения COVID после инцидента с Мостовым

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сегодня, 14:55

Главный тренер сборной России заявил, что национальная команда избежала новых случаев заражения коронавирусной инфекцией после изоляции игрока команды .

Сегодня стало известно, что защитник «Динамо» Роман Евгеньев заменит в заявке сборной России на Евро-2020 Мостового, результат теста на коронавирус которого дал положительный результат.