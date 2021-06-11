Россия избежала новых случаев заражения COVID после инцидента с Мостовым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда избежала новых случаев заражения коронавирусной инфекцией после изоляции игрока команды Андрея Мостового.
Сегодня стало известно, что защитник «Динамо» Роман Евгеньев заменит в заявке сборной России на Евро-2020 Мостового, результат теста на коронавирус которого дал положительный результат.
За исключением Мостового, у остальных футболистов сборной России отрицательные результаты ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции.