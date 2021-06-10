Кудряшов: «Не знаю, откуда моя жена знает о характере моей травмы»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, как идет восстановление от травмы, полученной на разминке перед товарищеским матчем со сборной Болгарии (1:0).
Не знаю, откуда моя супруга знает о характере моей травмы, если даже я не знаю. Поправлюсь ли я ко второму-третьему матчу группового этапа? Посмотрим, каждый день смотрим динамику.
Я сделаю все, чтобы сыграть на Евро. Динамика положительная есть. Надеюсь сыграть на Евро.
Первый матч на Евро сборная России проведет 12 июня против команды Бельгии. Начало — в 22:00 мск.
🙄🤠
🙄🤠