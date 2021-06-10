Кудряшов: «Не знаю, откуда моя жена знает о характере моей травмы»

Защитник сборной России рассказал, как идет восстановление от травмы, полученной на разминке перед товарищеским матчем со сборной Болгарии (1:0).

Не знаю, откуда моя супруга знает о характере моей травмы, если даже я не знаю. Поправлюсь ли я ко второму-третьему матчу группового этапа? Посмотрим, каждый день смотрим динамику.

Я сделаю все, чтобы сыграть на Евро. Динамика положительная есть. Надеюсь сыграть на Евро.