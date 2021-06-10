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Кудряшов: «Не знаю, откуда моя жена знает о характере моей травмы»

вчера, 22:16

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, как идет восстановление от травмы, полученной на разминке перед товарищеским матчем со сборной Болгарии (1:0).

Не знаю, откуда моя супруга знает о характере моей травмы, если даже я не знаю. Поправлюсь ли я ко второму-третьему матчу группового этапа? Посмотрим, каждый день смотрим динамику.

Я сделаю все, чтобы сыграть на Евро. Динамика положительная есть. Надеюсь сыграть на Евро.

Первый матч на Евро сборная России проведет 12 июня против команды Бельгии. Начало — в 22:00 мск.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:06
Намечается ещё один шумный бракоразводный процесс.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:41
После такого только развод! Оклеветала, истеричка, Федю!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:24
Федя набухался и сам ей всё рассказал!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 23:20
Хорошая жена всё знает))))
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:52
Федор, ты не умеешь врать! У тебя там не закрытый, а открытый перелом! ))
minai
minai
вчера в 22:41
Ну это смотря что ты сломал.
ЧиП
ЧиП
вчера в 22:31, ред.
Врач сборной знает и знает жена Фёдора! Ну!.....
🙄🤠
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:27
Типа : "Шла бы ты домой, Пенелопа" .
particular
particular
вчера в 22:26
Фото Анастасии Кудряшовой могло бы придать этой новости нужную температуру и пикантность, а так - остывшая инфа о недоумении Феди 😉
Oplot
Oplot
вчера в 22:24
Ну и хорошо,значит сыграет наш защитник!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:21
Сто процентов это Кокорина массажист рассказал !!!)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:18
Во как!Федя чешет))
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