Лысову разрешили вернуться в футбол после 9-месячного перерыва

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сегодня, 03:54

Защитник «Локомотива» сообщил о том, что получил разрешение принимать участие в спортивных соревнованиях.

Да, лечение позади, чувствую себя отлично. Было непростое время, уверенности не было. Но я консультировался у отличных специалистов в Москве и Санкт-Петербурге и очень рад, что могу вернуться в футбол.

О состоянии 23-летнего игрока рассказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

Со здоровьем у него сейчас всё хорошо. Михаил прошёл все необходимые обследования в полном объёме и в Питере, и в Москве — противопоказаний к занятиям спортом нет. Так как Лысов был игроком молодёжной сборной, в РФС помогли пройти все обследования в структурах ФМБА . Параллельно он прошёл обследование и получил полноценный допуск в одной крупной клинике, где обследуются многие команды.

Напомним, прошлой осенью у Лысова были выявлены проблемы с сосудами. Футболист не выходил на поле с августа 2020 года.