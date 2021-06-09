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Лысову разрешили вернуться в футбол после 9-месячного перерыва

сегодня, 03:54

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов сообщил о том, что получил разрешение принимать участие в спортивных соревнованиях.

Да, лечение позади, чувствую себя отлично. Было непростое время, уверенности не было. Но я консультировался у отличных специалистов в Москве и Санкт-Петербурге и очень рад, что могу вернуться в футбол.

О состоянии 23-летнего игрока рассказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

Со здоровьем у него сейчас всё хорошо. Михаил прошёл все необходимые обследования в полном объёме и в Питере, и в Москве — противопоказаний к занятиям спортом нет. Так как Лысов был игроком молодёжной сборной, в РФС помогли пройти все обследования в структурах ФМБА. Параллельно он прошёл обследование и получил полноценный допуск в одной крупной клинике, где обследуются многие команды.

Напомним, прошлой осенью у Лысова были выявлены проблемы с сосудами. Футболист не выходил на поле с августа 2020 года.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:54
На его месте нужно трижды подумать, прежде чем возвращаться в футбол.
112910415
112910415
сегодня в 06:48
пусть дальше будет безоблачно !
beefs
beefs
сегодня в 06:31
Удачи на зеленом газоне, Миша...
ДСА
ДСА
сегодня в 06:20
Все равно всё это очень опасно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:58
Здоровье не продаётся и не покупается её надо беречь!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:56
Здоровья крепкого парню
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:32
Наша медицина лучшая в мире.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:03
Это хорошо! Здоровья
Ironigor
Ironigor
сегодня в 05:02
Хорошо то ,что хорошо кончается !!! Удачи тебе Мишаня !!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:58
Добрая новость. Удачи в дальнейшей карьёре.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:00
Удачи парню, начинал то хорошо.
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