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Мать Мостового: «Андрей попросил оставить его в покое. Надо это пережить»

сегодня, 12:58

Галина Мостовая, мать полузащитника сборной России Андрея Мостового, прокомментировала информацию, что ее сын пропустит Евро-2020.

Сегодня стало известно, что защитник «Динамо» Роман Евгеньев заменит в заявке сборной России на Евро-2020 Мостового, результат теста на коронавирус которого дал положительный результат.

Лучше оставить его в покое, пускай переживет этот момент. Мои слова были такие, что еще есть Лига чемпионов, все впереди. Надо сейчас просто все пережить, восстановиться и без каких-либо последствий двигаться дальше.

Ну, случилось так, что теперь поделать, это жизнь. Сейчас от этого в наше время никто не застрахован и ничего с этим невозможно поделать. А как так получилось, я не знаю. Он чувствует себя нормально, мы вчера общались, я поняла, что сейчас его лучше оставить в покое, а дальше будет видно.

Сейчас нужно чисто психологически этот момент пережить, потому что он к этому долго шел, но такая ситуация сложилась. О чем разговаривали? Он просто попросил оставить его в покое, и все. Вы понимаете, что он долго шел к этому, но вышло так. У него все впереди, нужно выздоравливать и готовиться к Лиге чемпионов. Так что это не конец жизни, нужно с пониманием отнестись.

Спасибо большое, что поинтересовались, спасибо всем за поддержку. Я думаю, что мы переживем этот неприятный момент.

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azula
azula
сегодня в 18:41
боже, его Черчесов сначала заменял, после того как сам же его выпускал на замену, а теперь просто в составе сборной. Надеюсь, пацан справится
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 14:11
Мне лично без разницы, кого из Буратин в наборе не окажется. Однако желаю переболеть без последствий.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:18
Стрёмно получилось, не повезло парню, мама молодец, что умеет найти правильные слова и успокоить сына, здоровья и скорейшего выздоровления!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:05
Расстройство парня понять можно. В самый последний момент рухнули все планы у парня, который возможно возлагал на Евро большие надежды. Но вирус не щадит никого. Будем надеяться, что болезнь у парня пройдет без серьезных последствий и в ближайшее время Андрей вернется в сборную.
Андрею не падать духом , у него еще все впереди.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:02, ред.
Дай бог скорейшего выздоровления тебе , а жизнь продолжается!!! Он ещё молод , все Победы ✌ещё у него впереди !!! Удачи и больших Успехов тебе Андрей !!!
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