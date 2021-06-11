Мать Мостового: «Андрей попросил оставить его в покое. Надо это пережить»

Галина Мостовая, мать полузащитника сборной России , прокомментировала информацию, что ее сын пропустит Евро-2020.

Сегодня стало известно, что защитник «Динамо» Роман Евгеньев заменит в заявке сборной России на Евро-2020 Мостового, результат теста на коронавирус которого дал положительный результат.

Лучше оставить его в покое, пускай переживет этот момент. Мои слова были такие, что еще есть Лига чемпионов, все впереди. Надо сейчас просто все пережить, восстановиться и без каких-либо последствий двигаться дальше.

Ну, случилось так, что теперь поделать, это жизнь. Сейчас от этого в наше время никто не застрахован и ничего с этим невозможно поделать. А как так получилось, я не знаю. Он чувствует себя нормально, мы вчера общались, я поняла, что сейчас его лучше оставить в покое, а дальше будет видно.

Сейчас нужно чисто психологически этот момент пережить, потому что он к этому долго шел, но такая ситуация сложилась. О чем разговаривали? Он просто попросил оставить его в покое, и все. Вы понимаете, что он долго шел к этому, но вышло так. У него все впереди, нужно выздоравливать и готовиться к Лиге чемпионов. Так что это не конец жизни, нужно с пониманием отнестись.

Спасибо большое, что поинтересовались, спасибо всем за поддержку. Я думаю, что мы переживем этот неприятный момент.