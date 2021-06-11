Детский тренер Макарова: «Надеюсь, он сможет проявить себя на Евро»

Сергей Никитин, детский тренер хавбека «Рубина» , похвалил своего бывшего подопечного.

Первым тренером Дениса был не я. Его выгнали из академии в 12 лет из-за профнепригодности, тогда я забрал его в свою академию. В нем всегда выделялось главное качество — нацеленность на ворота. Он, как Кержаков, пытается пробить или пройти на дриблинге. После касания — удар или качественная передача под удар. Мы всегда верили, что однажды он дойдет до уровня сборной.

Жалко, что он пропустил молодежный чемпионат Европы, но, надеюсь, он сможет себя проявить на предстоящем Евро-2020. Он всегда мечтал сыграть в европейском клубе, а для этого нужно хорошо себя показать. Желаю ему забить гол, так он сможет зарекомендовать себя большим клубам.