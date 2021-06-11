ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Детский тренер Макарова: «Надеюсь, он сможет проявить себя на Евро»

вчера, 21:13

Сергей Никитин, детский тренер хавбека «Рубина» Дениса Макарова, похвалил своего бывшего подопечного.

Первым тренером Дениса был не я. Его выгнали из академии в 12 лет из-за профнепригодности, тогда я забрал его в свою академию. В нем всегда выделялось главное качество — нацеленность на ворота. Он, как Кержаков, пытается пробить или пройти на дриблинге. После касания — удар или качественная передача под удар. Мы всегда верили, что однажды он дойдет до уровня сборной.

Жалко, что он пропустил молодежный чемпионат Европы, но, надеюсь, он сможет себя проявить на предстоящем Евро-2020. Он всегда мечтал сыграть в европейском клубе, а для этого нужно хорошо себя показать. Желаю ему забить гол, так он сможет зарекомендовать себя большим клубам.

Ранее первый тренер форварда «Зенита» Артема Дзюбы признался, что футболист в детстве был очень голистым.

Все новости
Газзаев: «Конечно, у России есть шансы в матче с Бельгией!»
Сегодня, 02:07 Комментарии0
Жена Макарова: «Денис хочет проявить себя в сборной»
Вчера, 23:14 Комментарии5
Дзюба: «Прекрасно понимаю, что от меня требуется в матче с Бельгией»
Вчера, 22:42 Комментарии32
Черчесов: «Работаем над тем, чтобы нивелировать качества игроков Бельгии»
Вчера, 22:33 Комментарии32
Первый тренер Дзюбы: «Артём был очень голистым»
Вчера, 19:46 Комментарии21
В. Березуцкий: «Обидно, что ЦСКА выбрал Олича, а не меня»
Вчера, 19:23 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:54
Даст ли ему шанс наш главный, вот в чем вопрос???
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:11
Жаль что Денис не голистый был
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:14
Проявит,может даже забьёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Все этого хотят...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100