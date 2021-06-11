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В. Березуцкий: «Обидно, что ЦСКА выбрал Олича, а не меня»

вчера, 19:23

Экс-тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, почему ушел из московского клуба.

Спорт — это конкуренция, выбор. Совет директоров принял решение назначить Олича — это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно. Тренером мог быть и Лёха Березуцкий, и Серёга Игнашевич, и я — а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас. Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар. Это был просто факт, который я принял.

Готов был бы я стать тренером, если бы предложили? Да, конечно. Тут важно понимание: клуб в данной стадии развития оказался готов дать шанс тренеру без опыта — наверное, понимая риски и взвешивая их. Так что если бы мне в этой ситуации последовало предложение, я бы согласился.

Накануне хавбек ЦСКА Константин Марадишвили рассказал об изменениях в ЦСКА после прихода Олича.

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Сп62
Сп62
вчера в 23:08
Странное желание вчерашних игроков тренеровать команды РПЛ и не просто команды, а топовые. Моё мнение необходимо начинать с ПФЛ или с ФНЛ. Набраться опыта, набить шишек, вытащить команду на уровень выше и уже потом претендовать на роль тренера ведущих команд.
mars6791
mars6791
вчера в 21:52
Ну вот и подтвердилась версия об увольнение Онопко и Овчинникова, как зачистка тренерского места под Березуцкого ,но далее видимо спутали карты и вырулил вдруг Олич.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 21:47, ред.
Эх, Васька, потерпи, наберись опыта и вернёшься потом,и надерешь всем задницу. А мы тебя поддержим!!!!!
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:46, ред.
Никогда этого не будет !!!))) Это фантазии !!! Хотеть можно в мечтах, пусть мечтает !!! Краснодар ему в помощь, вместе с Ганчаренко !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:40
Решение руководства уже не изменить. Посмотрим, что получится.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 21:26
Есть! Вася всю жизнь пахал и за себя и за того парня за ЦСКА. Такие как он, Акинфеев, Ковтун... "штучный товар"...
Если бы пришел на пост главного тренер с мировым или европейским именем - другое дело, как то можно было понять, а так..., при всем уважении к Оличу как бывшему игроку, он не та масть которая может "побить" Васю!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 21:23
Пророков нет в своём Отечестве. Так было всегда.
Baggio R.
Baggio R. ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 21:10
Есть, а вот между Васей и Лехой - нет)
zooveterinar
zooveterinar ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:04
У нас как всегда своих втирают в грязь ,чужих боготворяют,они то
Березуцкие действительно в теме,как внутриклубной,так и в рпл,знают все подводные течения,острые углы дирехторские,да и самое главное кажется ,мотивация добиться положит.результатов на тренерском поприще!!! Олич ,че??вышло не вышло ,бабло срубил,билет купил,и вспоминай его харватьского козака!!!
makkie
makkie
вчера в 20:43
Похоже, в цска решили тренироваться на кошках.

Из Овчинникова, Березуцкого и Олича выбрали в итоге хорвата.
0 опыта в клубной работе, сам никогда ГТ не работал, был лишь помощником - и то не вторым)
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:39
А разве есть разница Олич или Вася?
311
311
вчера в 20:38
Ивица вообще-то вице-чемпион мира в составе сборной в качестве ассистента ГТ, что значит тренер без опыта?)
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 20:07
Видать Вася мордой не вышел...но,замашки хоть куда,сколько амбиций,а сам ведь сопля на палочке.Про какой то опыт глаголит...отпкуда ему взяться?
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
вчера в 20:03
Обоих назначать было ошибкой.
aventure61
aventure61
вчера в 20:00
как футболист был бревно как и братец,как тренер не знаю но думаю такое же бревно.
Levadia
Levadia ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:54
У Ивицы опыт нулевой.
Сколько игр у сборной было?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:52
Все таки играли вместе с Оличем. Некрасиво так говорить за коллегу. Тем более Олич не виноват, что выбрали не Васю.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:50, ред.
Нет у вас никакого "тренерского опыта",кроме Игнашевича! Подносчики патронов и портфеленосители...
морозз
морозз
вчера в 19:49
Крокодильи слёзы какие то, все без опыта тренерской работы и на тебе...берёза не может быть баобабом и на оборот!
particular
particular
вчера в 19:49
Нынешнее руководство клуба идёт своим путём... Чувствуется, что на нём многие набьют себе шишки и нет необходимости собрать их раньше других...
Gahi
Gahi
вчера в 19:44
Похвальное желания бывшего игрока команды ЦСКА Березуцкого отдавшего много лет своей команде возглавить клуб. Но реале сегодняшнего дня токовы, что за своё место нужно бороться и доказывать свою концепцию развития и выхода команды на новый уровень в достижении поставленных целей. Так что у Василия есть время, для того чтобы выработать свою линию и обосновать перспективы своих идей, как достичь с ЦСКА результата который даст возможность завоевать трофеи. И главное убедить в этом руководителей клуба чтобы они доверили команду, и предоставили ему такую возможность реализовать свои идеи на практике. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:39, ред.
Значит время Василия ещё не пришло....
Возглавит ЦСКА...но чуть позже...
А от этого выбора потерял больше ЦСКА...чем Вася...

Оличи-Руи-Николичи приходят и уходят.....
А чемпионят всё равно Сёмины-Семаки-Слуцкие.....
протон1
протон1
вчера в 19:38
физруки обижены. часто от них пропускали в сборной. какой из них тренер)
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:33
Без комментариев )))))))))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:32
Молодец Вася, ответил прямо и честно. У Ивицы правда есть опыт работы с игроками сборной Хорватии и это наверное сыграло решающую роль в его назначении. Удачной работы с ВМГ.
1bear
1bear
вчера в 19:32
хрен редьки не слаще
Tostao
Tostao
вчера в 19:27
Не знаю, как бы получилось у Берёзы, а вот Игнашевич провалился в "Торпедо".
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:25, ред.
Обида камнем лежит на сердце ❤ у Васи !!! Ай яй яй , завидуй лучше молча !!!)
Будь мужчиной не п... И .
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