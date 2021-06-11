Михаил Кержаков — о новом контракте: «Играть за родной клуб — привилегия»

Голкипер Михаил Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с «Зенитом».
Эмоции испытываю самые положительные, играть за родной клуб — привилегия.
Слышал ли о ситуации с Андреем Мостовым? Буквально десять минут назад узнал об этом. Конечно, это очень печально для него — в самый последний момент из-за этой ситуации он вынужден пропустить Евро. Но видите какая ситуация сейчас в мире, никто не застрахован. Уверен, для него это не последний крупный турнир в составе сборной. У него всё для этого есть.
Но их почему то нету средь претендентов на "Золотой мяч"...
Как и в основах своих новых команд....
В Европах игроков уровня РПЛ еженедельно паромами сотнями привозят....при чём не с РПЛьными запросами...а по 3 евро пучок...
Но их почему то нету средь претендентов на "Золотой мяч"...
Как и в основах своих новых команд....
В Европах игроков уровня РПЛ еженедельно паромами сотнями привозят....при чём не с РПЛьными запросами...а по 3 евро пучок...
И забыть на долгие годы о вратарской проблеме....
И забыть на долгие годы о вратарской проблеме....