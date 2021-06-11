Михаил Кержаков — о новом контракте: «Играть за родной клуб — привилегия»

Голкипер прокомментировал подписание нового контракта с «Зенитом».

Эмоции испытываю самые положительные, играть за родной клуб — привилегия.

Слышал ли о ситуации с Андреем Мостовым? Буквально десять минут назад узнал об этом. Конечно, это очень печально для него — в самый последний момент из-за этой ситуации он вынужден пропустить Евро. Но видите какая ситуация сейчас в мире, никто не застрахован. Уверен, для него это не последний крупный турнир в составе сборной. У него всё для этого есть.