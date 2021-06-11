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Михаил Кержаков — о новом контракте: «Играть за родной клуб — привилегия»

сегодня, 16:09

Голкипер Михаил Кержаков прокомментировал подписание нового контракта с «Зенитом».

Эмоции испытываю самые положительные, играть за родной клуб — привилегия.

Слышал ли о ситуации с Андреем Мостовым? Буквально десять минут назад узнал об этом. Конечно, это очень печально для него — в самый последний момент из-за этой ситуации он вынужден пропустить Евро. Но видите какая ситуация сейчас в мире, никто не застрахован. Уверен, для него это не последний крупный турнир в составе сборной. У него всё для этого есть.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 18:04
Буквально недавно хвалили в Питере Мишаню, аж жалко!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:40
Чё то не ценят Кержакова , подписали только на год !)
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 17:17
Молитесь на ВВ , родному городу помогает капитально епт!
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 17:16
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 17:15
    Михаил добротный вратарь, Удачи тебе!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Rattlehead (раскрыть)
    сегодня в 17:14
    Миранчук с Кокориным уже уехали....
    Но их почему то нету средь претендентов на "Золотой мяч"...
    Как и в основах своих новых команд....
    В Европах игроков уровня РПЛ еженедельно паромами сотнями привозят....при чём не с РПЛьными запросами...а по 3 евро пучок...
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 17:06
    Матвею надо в Европу ехать, а не гробить себе карьеру.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 16:48
    Надо Матвея подписывать...
    И забыть на долгие годы о вратарской проблеме....
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 16:17
    Он это заслужил
    1bear
    1bear
    сегодня в 16:14
    удач то удачи,сыграть пару - тройку матчей за кубок,а в остальное время лавку полировать
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 16:12
    Значит играй Миша
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 16:10
    Удачи Михаилу в родном клубе!
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