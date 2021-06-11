Первый тренер Дзюбы: «Артём был очень голистым»

Александр Шупляков, первый тренер форварда «Зенита» и сборной России , похвалил своего бывшего подопечного.

Артем был очень голистым, голевое чутье врожденное. При мне всегда играл в нападении, я не крутил его, не перемещал. Он с харизмой, стержень тогда уже был, и есть сейчас. Артем очень хотел научиться, целеустремленный. Я видел, что он способный, у него была цель, не мечта, а именно цель, шел к ней.

Артем — это нечто, со всеми этими делами вокруг него, с этим прессом, очень устойчивый, сильный малый. Буду переживать за него, буду переживать за сборную.