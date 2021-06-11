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Первый тренер Дзюбы: «Артём был очень голистым»

вчера, 19:46

Александр Шупляков, первый тренер форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, похвалил своего бывшего подопечного.

Артем был очень голистым, голевое чутье врожденное. При мне всегда играл в нападении, я не крутил его, не перемещал. Он с харизмой, стержень тогда уже был, и есть сейчас. Артем очень хотел научиться, целеустремленный. Я видел, что он способный, у него была цель, не мечта, а именно цель, шел к ней.

Артем — это нечто, со всеми этими делами вокруг него, с этим прессом, очень устойчивый, сильный малый. Буду переживать за него, буду переживать за сборную.

Недавно врач сборной России заявил, что Дзюба очень хорошо восстанавливается после нагрузок.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 00:52
Главное,что стержень есть)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 22:59
Неее!!!! Он и драчливый и голосистый)))) А на том конце деревни бабы голосистый, наши девки по сисястей - ваши по61истей))))) Привет, Олег
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:53
ахахаха ну тут без комментариев, да, мы уже вкурсе )) аъаъъа
Шуnя771
Шуnя771 ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
вчера в 21:28
То есть и голистый и рукастый?
Привет Никита!
Сантус
Сантус
вчера в 21:18
...да уж,с него бы иконы писать..Чистый эталон...)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:01
Теперь нашему голистому с Лукаку придется стержнем мериться.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:44
Ну, насчет стержня физрук не ошибся, сразу рассмотрел его у Артемона, еще в юном возрасте. Посмотрим, поможет ли ему стержень в предстоящем поединке?
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:41
«стержень тогда уже был, и есть сейчас.»

А в анатомии он иначе называется.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 20:38
... а ещё Артёмка был очень драчливым, ну Вы понимаете меня...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:36
Лишь бы не зазнался...
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:16
Главное чтоб не растерял свое чутьё на следующей неделе и далее
EAGinLE
EAGinLE ответ jobss (раскрыть)
вчера в 20:16
Много раз получал разные материальные призы ..... Понимаю проблемы , но ВИП статус не материален и его можно было более щедро раздавать ..,
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:14, ред.
Первый тренер Дзюбы: «Артём был очень голистым...гибучим...остроумнявым...послушнявым..бегучим и быстрявым мальчиком.
Он в футболе почти как я в русском языке.Мастер.»
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:01
На видео он вполне голистый, одежкой даже и не пахнет.
jobss
jobss ответ EAGinLE (раскрыть)
вчера в 20:00
таковы условия конкурса
EAGinLE
EAGinLE ответ jobss (раскрыть)
вчера в 19:59
Поэтому бы хотя бы первым трем не дать год ВИПа ...Мелочь , и все в ваших руках ....:)
ProKop92
ProKop92
вчера в 19:53
И очень рукастым
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:51
Какое то выражение - голистый)))
memphis
memphis
вчера в 19:51
То что голистый мы видели на его стриме)))
LOpp
LOpp
вчера в 19:49
Голистый от слова голый?
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:48
Удачи Артему и нашей команде!
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