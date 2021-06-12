«Время дьяволов». Сборная Бельгии эффектно анонсировала матч с Россией

Сборная Бельгии анонсировала матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой России.
На афише игроки сборной Бельгии вылезают из-под земли с трезубцами дьявола, а сверху виднеется православный храм. Напомним, что прозвище бельгийской команды — «Красные дьяволы».
«На задании», — говорится в сообщении, к которому прикреплен хэштег #времядьяволов.
On a mission. 🔥🇧🇪 #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/heHJsK5cXC— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 12, 2021
Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер сборной Бельгии.
https://youtu.be/NUltKAecUag
А так, Вы правы, это явный перебор, глумление, бескультурье, беспредел...
А так, Вы правы, это явный перебор, глумление, бескультурье, беспредел...
https://www.youtube.com/watch?v=gyAw3GZrwv4