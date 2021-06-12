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«Время дьяволов». Сборная Бельгии эффектно анонсировала матч с Россией

сегодня, 10:41
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:00 Не начался

Сборная Бельгии анонсировала матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой России.

На афише игроки сборной Бельгии вылезают из-под земли с трезубцами дьявола, а сверху виднеется православный храм. Напомним, что прозвище бельгийской команды — «Красные дьяволы».

«На задании», — говорится в сообщении, к которому прикреплен хэштег #времядьяволов.

Ранее ожиданиями от матча поделился главный тренер сборной Бельгии.

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trimetil
trimetil ответ ProKop92 (раскрыть)
сегодня в 11:57
Не надо перекладывать свои проблемы с дурной головы на здоровую.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:51
Правда из дерева со своими ветками).
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:50
После такого сборная России должна их на поле порвать, а потом еще и за пределами
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:49
В сборной сам есть черт
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:48
Если они попадут на Италию, им точно мало не покажется. Италия их переедит и бутсы не запачкает !!!
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 11:42
Тут пожалуй бельгийцы поглумились не над сб. России...зря они так...ответочка сверху может прилететь)...если не в этом матче то по итогу ЧЕ...короче я на бельгийцах "крест уже поставил"...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:38
В День России, негоже такое нам от дьяволов терпеть !!!
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 11:38
Креативно
МапС
МапС
сегодня в 11:31, ред.
Ответка нашей сборной прилетела быстро
ProKop92
ProKop92 ответ trimetil (раскрыть)
сегодня в 11:30
Это ваши проблемы. Можете не верить сколько угодно.
Q-J-G
Q-J-G ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 11:29
Печален тот факт, что возможно так глумиться над сборной России... Хотелось бы верить в то, что сборная России своей игрой, результатом матча докажет сборной Бельгии, что негоже глумиться над сборной России... Очень хочется верить, надеяться на это....!!!

А так, Вы правы, это явный перебор, глумление, бескультурье, беспредел...
trimetil
trimetil ответ ProKop92 (раскрыть)
сегодня в 11:27
Религиозная вакханалия. Мы - атеисты ни в бога ни в дьявола не верим.
Знатог
Знатог ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
сегодня в 11:24
Да ладно, и так по 3 храма в день строим, можно и сократить)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:23
Наш ответ бельгийской нечисти:
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:22
Чисто за такое, я бы сломал на поле кого-нибудь.
1bear
1bear
сегодня в 11:08
я не верующий,скорее сочувствующий,но по мне - это уже перебор - глумление какое то
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:07
Это не красные дьяволы. Это ниндзя-черепашки отмечают Хэллоуин в Петербурге.
Тень Отца
Тень Отца
сегодня в 11:02
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    сегодня в 10:58
    Нечего дьяволу делать на православной земле!
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    сегодня в 10:56
    кто наш Храм тронет, тот под храмом и останется))
    bsww
    bsww
    сегодня в 10:54
    Красиво. Теперь дело за нашими, показать где их место
    ProKop92
    ProKop92
    сегодня в 10:44
    Атеистическое богохульство какое-то.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:43
    Интересно они придумали...
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