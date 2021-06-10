Прощальные гастроли Йоахима Лёва. Вернул легенд, но грозной Бундестим ждать не стоит

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сегодня, 21:29

Традиционные фавориты попали в интригующую группу.

Германия

Лучший результат на Евро: чемпионы 1972, 1980 и 1996 годов.

Результат на Евро-2016: полуфинал.

Исторический факт: Германия трижды подряд была в полуфиналах Евро. Впечатляющая стабильность, учитывая, что в финал тринадцать лет назад выходили еще Леманн, Фрингс, Баллак и Хитцльшпергер. Команда менялась, место в четверке сохраняли.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Нидерланды, Северная Ирландия, Белорусь, Эстония.

Немцы очутились во второй корзине, что не помешало им выиграть 7 из 8 матчей на отборочном этапе. В первом же туре на выезде перестреляли голландцев – 3:2, гол Шульца на 90-й минуте обозначил, кто будет лидером в группе. И хотя Нидерланды взяли гостевой реванш, победив 4:2 в Гамбурге, подопечные Лёва не заставили в себе сомневаться. А вот первое место заняли лишь из-за ничьей Нидерландов в Северной Ирландии, иначе было бы поровну пунктов у сборных Нойера и Депая.

Соперники по группе Евро-2020: Франция, Португалия, Венгрия.

Заявка на турнир

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Антонио Рюдигер («Челси»), Робин Госенс («Аталанта»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг») , Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Никлас Зюле («Бавария»).

Полузащитники: Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Йосуа Киммих («Бавария»), ﻿Джамал Мусиала («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), ﻿Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах), Лерой Сане («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия» Менхенгладбах).

Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Томас Мюллер («Бавария»), Кевин Фолланд («Монако»), Кай Хаверц («Челси»).

Главный тренер: Йоахим Лёв.

Мимо Евро: тер Штеген («Барселона»), Боатенг («Бавария»), Керер ( ПСЖ ), Дауд, Шульц (оба — «Боруссия» Д), Амири («Байер»), Сердар, Ут (оба — «Шальке»).

- С 1972 года немцы ни разу не пропустили финальную часть Евро. А раньше попасть на турнир было куда сложнее, чем сейчас. Одна из самых титулованных сборных мира, за плечами у разных поколений три «золота», а еще по три проигранных финала и полуфинала. С другой стороны, лучшими не были 25 лет – со времен голов Бирхоффа против Чехии на «Уэмбли».

- Йоахим Лёв – рекордсмен сборной Германии по количеству проведенных матчей. 192 поединка за плечами, давно обошел других легенд – Хербергера, Шена и Фогтса. Вершиной его творчества с немцами стала победа на чемпионате мира в Бразилии, но помним результат ЧМ -2018 – немцы стали последними в группе, а тренер после этого перестал вызывать ряд именитых ветеранов.

- Накануне Евро-2020 Томас Мюллер и Матс Хуммельс получили приглашение в национальную команду. Оба решения верные, ведь хавбек «Баварии» — один из лучших созидателей сезона в топ-5, а его бывший коллега прилично смотрелся в «Боруссии» Д. Учитывая проблемы других центральных защитников, вроде Боатенга, возвращение ветерана – козырь для тренерского штаба.

- Последний раз кубок Европы немцы держали в руках после матча на старом «Уэмбли». Сейчас финал снова пройдет на стадионе с таким названием, так что для любителей символизма – повод поставить на Германию. Но они на Евро как Томас Мюллер, который никак не может забить в финальной части, хотя собрал много голов на ЧМ . Полуфинал – круто для всех, кроме немцев, если их постоянно поджидает вылет.

- Хотя за последние годы Лёв прогнал через состав почти два десятка новых человек, реально изменить игру команды могут двое из них – левый латераль «Аталанты» Госенс, а также атакующий хавбек Хаверц. Остальные не такого класса, хотя у Клостерманна из «Лейпцига» есть шанс выходить в основе, если Лёв не провернет фокус имени Лама – Киммих ведь умеет играть не только в центре, где у немцев много крутых исполнителей.

- Тактически можем увидеть разную Германию под конкретных соперников. Очевидно, что сложным будет матч против Франции – стиль соперника известен, но трудно выбрать правильную свою тактику. Часто говорят, что команда Лёва недовольна, если он предлагает действовать по счету, но не всех можно размазать с неприличным счетом. Немцам придется отражать атаки с участием Гризманна, Бензема и Мбаппе, а потом Бруну Фернандеша, Роналду и Андре Силвы, без сэйвов Нойера не обойтись.

- Невзирая на высокий средний возраст, у немцев далеко не все такие опытные на международном уровне, как хотелось бы Йоахиму Лёву. Например, Нойер стал первым вратарем, что провел 100 матчей за сборную Германии, но если соединить его показатель с цифрами Киммиха, Мюллера, Хуммельса и Крооса, то получите 421 поединок за сборную. Остальные два десятка игроков суммарно имеют меньше опыта.

Ориентировочный состав Германии (4-3-3): Нойер – Клостерманн (Киммих), Хуммельс, Рюдигер (Зюле), Госенс – Киммих (Горецка), Кроос, Гюндоган – Мюллер, Хаверц (Вернер; Сане), Гнабри.

Всем бы такой состав. Конечно, немцам не привыкать в мире без Лама, что на флангах обороны у них не самые звездные ребята, но тот же Госенс прошел школу Гасперини, а это о многом говорит. Также говорящими стали ошибки в защите – отсюда возвращение Хуммельса в заявку. Интересно посмотреть на готовность Крооса, Киммиха и Гюндогана против Канте, Погба и Рабьо в первом туре. Немецкая тройка способна созидать – у всех прекрасный пас, но по отбору мяча есть вопросы. И нет вопросов о классе всех, кто может выйти на поле. Будет Лёв играть с Вернером или двумя ложными форвардами – Хаверцом (Сане) и Гнабри, сути дела не меняет. У немцев роскошный состав, да и тактику можно менять как угодно – кадров хватает.

Задачи и перспективы

Красиво попрощаться с Йоахимом Лёвом, тренер покинет сборную после Евро по собственному желанию. В последнее время Лёв был раздражительным, ведь далеко не все получалось. Хотел перестроить команду, но Нойера, Хуммельса, Крооса и Мюллера ждем на поле. Молодежь, что выиграла на Евро-2021, еще не готова подменить легендарных ветеранов. Есть не старые Гнабри, Киммих, Хаверц и Вернер, но нет монолитности, что обычно выделяет чемпионских немцев. Конечно, у них случались прорывы и при негативном общем фоне, но группа попалась сложная для неспешного старта – сыграют против двух финалистов прошлого Евро.

Прогноз «Соккер.ру»: немцы умеют играть назло ожиданиям. Когда говорят, что им крышка, то скорее ждем победу 7:1 в полуфинале, чем классическую для Лёва неудачу на Евро. Неудачу, конечно же, по меркам сборной Германии – все, кроме победы.

Йоахим пересидел на одном месте и в какой-то момент поверил, что важнее футболистов, поэтому сложно сказать, как уставшие друг от друга элитные исполнители покажут себя. Не исключено, что Германия будет как «Реал» – намекнут на класс, но останутся без громкой победы.