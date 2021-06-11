У хозяев матча открытия Евро-2020 три бразильца и экс-тренер «Зенита». Италия не проигрывает почти 3 года

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вчера, 18:00

Необычная «Скуадра Адзурра» под началом Роберто Манчини.

Италия

Лучший результат на Евро: чемпион (1968).

Результат на Евро-2016: четвертьфинал (поражение от сборной Германии в серии пенальти — 1:1/5:6). На Евро-2020 сборной Италии будет руководить бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини, а на Евро-2016 в тренерский штаб Антонио Конте входил на тот момент будущий тренер «Спартака» Массимо Каррера. Итальянцы были отлично подготовлены к предыдущему чемпионату Европы и полны эмоций, которыми их снабжал неудержимый Конте.

На групповой стадии «Скуадра Адзурра» одержала очень яркую в тактическом смысле победу над Бельгией, вырвала три очка у шведов, а в последнем туре даже позволила себе проиграть Ирландии, что не помешало остаться на первой строчке. В первом раунде плей-офф попалась Испания, против которой план Конте снова сработал идеально, а в четвертьфинале итальянцев ждала встреча с чемпионами мира.

Абсолютно равный матч завершился душещипательной серией пенальти из 18 ударов, роковой промах допустил Дармиан, но в память врезался этюд Симоне Дзадзы, чей театральный разбег не смутил Мануэля Нойера. Италия могла рассчитывать на большее на Евро-2016 и оставила о себе исключительно приятные воспоминания.

Исторический факт: только две команды прошли отборочный турнир Евро-2020 без потерь — это Бельгия и Италия. Обе одержали по 10 побед в 10 матчах.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Финляндия, Греция, Босния и Герцеговина, Армения, Лихтенштейн.

«Скуадра Адзурра» одержала 10 побед в своей отборочной группе, впервые в истории итальянцы выиграли все матчи в календарном году: 2019-й оказался для команды Роберто Манчини счастливым от начала до конца. Половина отборочных матчей была выиграна с крупным счетом, а сборной Армении в последнем туре досталось больнее всего — 9:1. В итоговой таблице Италия с 30 очками опередила финишировавшую второй Финляндию на 12 пунктов, забив в общей сложности 37 голов и пропустив только 4. Неоспоримое превосходство.

Соперники по группе Евро-2020: Турция, Уэльс, Швейцария.

- Италия и Турция были соперниками по группе на Евро-2000. Тогда обе команды вышли в плей-офф, а в очном матче победу одержали итальянцы — 2:1. Все голы забили ныне действующие тренеры: Антонио Конте, Филиппо Индзаги и Окан Бурук.

- Сборным Италии и Швейцарии в этом году предстоит провести, как минимум, три официальных матча: на групповой стадии Евро-2020 и в отборе ЧМ -2022. Теоретически может состояться и четвертая встреча — в плей-офф чемпионата Европы.

- Италия и Уэльс никогда не играли вничью: 7 побед «Скуадра Адзурры» и 2 победы валлийских «Драконов».

Заявка на турнир

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джорджио Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци ( ПСЖ ), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэл Толой («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Сассуоло»)﻿, Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти ( ПСЖ ), Федерико Бернардески («Ювентус»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»).

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), ﻿Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»).

Тренер: Роберто Манчини (Италия).

Мимо Евро: Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Джанлука Манчини («Рома»), Стефано Сенси («Интер»), Маттео Политано («Наполи»), Николо Дзаньоло («Рома»), Мойзе Кин ( ПСЖ ), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Давиде Калабрия, Алессио Романьоли (оба — «Милан»).

- Сборная Италии подходит к Евро-2020 с беспроигрышной серией, насчитывающей 27 матчей. Последнее поражение «Скуадра Адзурра» потерпела 10 сентября 2018 года в матче Лиги Наций с Португалией (0:1).

- В окончательной заявке сборной Италии после 1 июня произошли две вынужденные замены из-за травм: Маттео Пессина вместо Стефано Сенси и Гаэтано Кастровилли вместо Лоренцо Пеллегрини.

- 3 из 26 футболистов сборной Италии — натурализованные бразильцы. Это рекорд чемпионатов Европы, который итальянцам обеспечили Эмерсон, Жоржиньо и Рафаэль Толой.

- Главный тренер «Скуадра Адзурры» Роберто Манчини в сезоне 2017/18 тренировал «Зенит» и занял с петербуржцами только пятую строчку в итоговой таблице РПЛ .

- Федерико Кьеза уже превзошел своего отца Энрико по количеству матчей за сборную Италии, но по результативности пока заметно уступает.

Энрико Кьеза = 22 матча, 7 голов

Федерико Кьеза = 25 матчей, 1 гол

Ориентировочный состав сборной Италии (4-3-3): Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби), Спинаццола — Жоржиньо, Барелла, Верратти — Инсинье, Кьеза, Иммобиле.

Задачи и перспективы

Команда, которая не знает поражений на протяжении 27 матчей, обладает завидной уверенностью и начнет чемпионат Европы без мыслей об исключенных из рациона поражениях. У Италии добротная группа — соперники, которые будут держать в тонусе, но при этом и Уэльс, и Швейцария, и Турция уступают в классе, так что команду Манчини ждем на первой строчке, с которой с большой долей вероятности можно попасть в первом раунде плей-офф на Украину или Австрию. Италия в порядке именно как команда, а турнирный календарь дает возможность нарастить уверенность в своих силах и набрать отличный ход к решающим матчам. Может быть, Италия не в первой линии фаворитов Евро, но может выскочить из-за широких спин и даже дотянуться до трофея.

Прогноз «Соккер.ру»: минимум — четвертьфинал, максимум не ограничен.