Поддержка трибун, трансферные амбиции и голы Дзюбы. Козыри сборной России на Евро-2020

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сегодня, 16:00

Добавляем положительные оценки к скепсису.

Судя по самым разным опросам, народ не сильно верит в успех сборной России на домашнем Евро-2020 с приключением в Копенгагене в третьем туре. Например, 41 % читателей «Соккер.ру», что проголосовали в опросе, назвали приемлемым результатом любое место, кроме последнего, как на прошлом чемпионате Европы.

31 % называют добротным результатом выход в плей-офф, который возможен с третьего места. Лишь 15 % требуют четвертьфинал как крутой результата, 10 % — полуфинал. В целом фон привычно неблагосклонный, а любой комплимент команде Черчесова часто ведет к однозначной реакции публики – «нахваливают», «играть не умеют»…

Ругать тоже надо уметь, но оставьте эмоции в стороне. У России есть плюсы накануне старта сложного и ответственного турнира, сейчас докажем.

Поддержка болельщиков

В этот раз у многих команд есть такой козырь. Но далеко не в каждом городе будет такая заполняемость арены, как в Санкт-Петербурге. В середине мая мечтали о поднятии квоты с 50 до 75 % от вместимости большого стадиона. Даже половина арены, если подавляющее большинство за Россию и против Бельгии с Финляндией – важный фактор. Из-за переноса матчей из Дублина российскому стадиону досталось 7 поединков. В том числе один из четвертьфиналов, но Россия вряд ли в нем окажется, ведь надо с третьего места в своем квартете выбить победителя группы с французами, немцами и португальцами. Но и Баку для четвертьфинала – хорошее место, главное туда попасть.

Старт против фаворита

В случае двух побед над датчанами и финнами в третьем матче бельгийцы могли быть податливее. Но при осечках в таком порядке вынесли бы команду России, как умеют. Поэтому против лидера рейтинга ФИФА лучше сыграть сразу. Наперед знаем, что поражение не ставит крест на турнире, а вот ничья будет отличной заявкой на второе место в группе. Также важно, что Бельгия – самая возрастная и опытная команда турнира (вместе сыграли 1 306 матчей за сборную), то есть ей нужно время на раскачку.

В группе есть аутсайдер

Букмекеры оценивают их шансы на победу так же низко, как у Северной Македонии, пятьсот к одному. И это при наличии Венгрии в группе с записными фаворитами. Финляндия – приличная средняя европейская команда. Таких соперников нужно обыгрывать на крупных турнирах. Так что России точно грех жаловаться на жребий. С Бельгией уже играли, изучили. Датчане – крутые, но без феерии. А финны во втором туре – правильный соперник, чтобы продолжить путь после Бельгии, независимо от результата.

Форма Дзюбы в сборной

Больше голов, чем Артем, в квалификации Евро-2020 создал только Кейн. Матчи сыграли давненько, а среди соперников были скромные. Но у Дзюбы 14 созданных мячей – 9 голов и 5 ассистов. Прекрасный результат. Тем более, на клубном уровне Артем не потерял голевое чутье, хотя только в сборной играет строго на острие. Капитан команды проведет два матча на знакомой арене, чтобы поставить рекорд сборной России – до показателя Кержакова остался всего один удар. А чтобы обойти Александра, надо забить дважды – 31 гол. К слову, 18 из 29 мячей Дзюба сочинил за последние три с половиной года, после тридцати лет начал зажигать.

Трансферные амбиции

Артем уже никуда не уедет, ведь сказывается фактор возраста. А вот у Джикии, Кавараева, Зобнина, Баринова, Соболева, Жемалетдинова или Мостового могут быть предложения из топ-5. Но для шанса, который предоставили Миранчуку и Головину, необходимо показать себя на Евро-2020. Идеальный момент, чтобы засветиться и подтвердить положительные отчеты скаутов, которые многие игроки РПЛ получили по итогам национального сезона. Некоторые футболисты, вроде Зобнина, говорили о желании попробовать себя, если позовут. В составе сборной люди с амбициями. Тот же Головин хочет в состав гранда, а туда берут только героев.

Неудобный Черчесов

Неудобный для соперников наставник, Испания подтвердит. Не мистер Обаяние, не Канте с усами, но Станислав Саламович немножко изменился. Поиграл против больших соперников и понял, где его место в иерархии. И как именно сборная с составом российской команды может добиться положительного результата. Точно не получится строго атаковать – так умеет полтора клуба РПЛ , и те с легионерами под завязку. Надо выбирать «3-4-2-1», действовать от соперника, выжидать. Независимо от личных отношений, Черчесов объективно не худший тренер в истории сборной. Хотя и не лучший, ведь 18 поражений тянут вниз по проценту побед. Но там и товарищеские осечки есть, надо это помнить.

Удачная сетка турнира

Если Россия сенсационно выиграет группу, то наперед угадать соперника нельзя. Светит третий призер из сразу четырех квартетов, а там и валлийцы, и чехи, и шведы, и даже Роналду, если португальцы будут третьими в компании фаворитов. Третье место тоже не позволяет раскатать губу – можно нарваться на Францию или Испанию. А вот вторая строчка после бельгийцев выгодная. Сначала можно сыграть со второй командой группы Италии (там швейцарцы, валлийцы и турки – классные команды, но не французы по уровню). А дальше тот самый соперник в Баку – возможно, сборная Нидерландов. Уже против них играли в 2008-м, было бы неплохо повторить знаменитый результат.

Опытные футболисты

Средний возраст заявки такой же, как у Франции – 27.9 лет. В этом показателе каждая десятая имеет значение, поэтому Россию не назвать молодой командой. Но и самыми старыми не являются. С другой стороны, ставка Черчесова на любимчиков привела к тому, что по общему количеству матчей за сборную Россия в хвосте списка – 563 поединка за плечами у 26 игроков, среди которых тот же Дюпин пока ни одного матча не сыграл. Зато 22 футболиста из РПЛ , друг друга давно знают. Похожая история только у Англии и Италии.

У команды России опытные люди на поле. Молодежи, к сожалению, немного – особенно жаль Захаряна, ведь крупные турниры словно созданы для дебютантов с голевым чутьем. Но и строго с жалобами заходить на Евро-2020 странно. Играть дома, 16 из 24 команд пойдут в плей-офф, даже третье место может означать шанс на сенсацию против фаворита в будущем. Черчесов поставит на результат и может снова не прогадать.