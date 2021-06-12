Хайнер — о суммах трансферов: «Футболу срочно нужно больше здравого смысла»

Президент «Баварии» Херберт Хайнер поделился мнением о проблемах трансферного рынка на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Последствия пандемии будут ощущаться еще долго, во всем футболе. До сих пор мы видели только верхушку айсберга, и за 12 месяцев не удастся восстановиться.

Когда я слышу какие-то трансферные слухи и суммы, я серьезно спрашиваю себя, как клубы хотят финансировать это, тем более что многие из них обременены высокими горами долгов.

Футболу срочно нужно больше здравого смысла. Это не может продолжаться, когда так много клубов живут не по средствам.