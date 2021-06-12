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Хайнер — о суммах трансферов: «Футболу срочно нужно больше здравого смысла»

сегодня, 13:45

Президент «Баварии» Херберт Хайнер поделился мнением о проблемах трансферного рынка на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Последствия пандемии будут ощущаться еще долго, во всем футболе. До сих пор мы видели только верхушку айсберга, и за 12 месяцев не удастся восстановиться.

Когда я слышу какие-то трансферные слухи и суммы, я серьезно спрашиваю себя, как клубы хотят финансировать это, тем более что многие из них обременены высокими горами долгов.

Футболу срочно нужно больше здравого смысла. Это не может продолжаться, когда так много клубов живут не по средствам.

Ранее стало известно, что «Барселона» возьмёт в кредит 500 млн евро.

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ProKop92
ProKop92
сегодня в 13:58
Полностью согласен с ним! А еще футболу (немецкому) необходима бы конкуренция внутри чемпионата, а то последствия поглощения Баварией лучших игроков конкурентов будут ощущаться еще очень долго.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:52
Бавария как раз живёт по средствам
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:51
Пока золото не вернет себе позиции основного платёжного средства, у доллара никогда не будет здравого смысла.
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