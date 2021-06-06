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«Реал» простил Зидану 10 млн евро

вчера, 17:04

Стали известны некоторые детали ухода Зинедина Зидана из «Реала».

В соглашении между сторонами была прописана неустойка в размере 10 млн евро, которую должен был заплатить француз за досрочное расторжение контракта. Впрочем, мадридцы решили забыть про этот пункт в контракте. Тренер ушел, ничего не заплатив.

Накануне Зидан объяснил, почему решил покинуть «Реал».

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Реал  Зидан Зинедин
Источник: abc.es Фото: abc.es
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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Feanor1993 (раскрыть)
сегодня в 12:19
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Feanor1993 (раскрыть)
    сегодня в 11:12
    Атлетико оторвался от двоих клубов не с помощью судей, но позже команда немного сдулась. Реал не засуживали, в Испании это невозможно!
    "Тянули Барсу", поэтому они опустились на 13 место?) добавили и могли вообще выиграть Лигу, если не потеря очков с аутсайдерами.
    Просто многие начинают искать оправдания поражению сливок. А нужно всего лишь признать превосходство Атлетико.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 11:03
      Палыч82
      Палыч82
      сегодня в 01:27
      С учетом совокупности достижений на игроцком и тренерском поприще новый король футбола вырисовывается
      Сп62
      Сп62
      вчера в 23:04
      Хороший рекламный ход для клуба.
      Feanor1993
      Feanor1993 ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 21:42
      То что Реал неоднократно засуживали, а Атлетико нет, видно думали, что Барса вытянет, а тогда у Барсы был шанс, после того как Реал засудили им было достаточно выиграть, а они проиграли)
      В общем тянули как обычно Барсу, а вытянули Атлетико, хотя АМ сдулись под конец. Если бы не судьи, Зидан бы покинул Мадрид на мажорной ноте. Видно не судьба, сборную тоже не на мажорной ноте покидал.
      eleven LC
      eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 21:31
      Ну например пенальти в матче с Севильей которого не было и близко!
      Хотя я не люблю тему судей-в том матче Реалу нужно было забивать больше Свильи,вот и всё!
      eleven LC
      eleven LC
      вчера в 21:29, ред.
      Реал многим обязан Зидану и 10 миллионов евро это мелочь по сравнению с тем что Зиниддин Зидан сделал для этого клуба!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 21:22
      Просто удивительный поступок того который больше всех плакал на кризис
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Feanor1993 (раскрыть)
      вчера в 20:46
      Какой произвол был? То, что Реал потерял очки с аутсайдерами, а Атлетико нет?)
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 20:14
      Простил, ага. Вы просто не знаете кто обворовывал дома Зидана и игроков, пока они в ЛЧ на выезде играли.
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 20:02
      Рамос знает?))
      Doping87
      Doping87
      вчера в 19:57
      Обоюдное решение.
      Zenit_84
      Zenit_84
      вчера в 19:31
      Щедрый королевский клуб
      allemz
      allemz
      вчера в 19:20
      Зная Переса, cтранно, канеш, я бы сказал, очень странно
      Feanor1993
      Feanor1993
      вчера в 18:36
      Жаль, что судейский произвол оставил Зидана без титула. АМ не заслужил чемпионство, а Реал вполне. Хлопнули прямых конкурентов.
      Feanor1993
      Feanor1993
      вчера в 18:35
      Для Реала это копейки. Зидан заслужил.
      Incredulous
      Incredulous ответ 112910415 (раскрыть)
      вчера в 18:24
      Честь и достоинство дороже
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 18:14
      Договорились как-то по другому.
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      вчера в 17:42
      Тоже Реал Мадрид. Простите за две одинаковые фотографии.
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      вчера в 17:41
      Реал Мадрид
      112910415
      112910415
      вчера в 17:31
      неожиданно ... вроде, каждый евро на счету ...
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 17:26
      Зидан сделал для клуба гораздо больше хотя я не верю, что Перес мог простить.
      Bon Scott Жив
      Bon Scott Жив
      вчера в 17:21
      Зидан подкинь мне лямчик деревянными
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 17:15
      Хрень какая-то, полная
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 17:09
      Ничего страшного!десяткой больше десяткой меньше)
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