«Реал» простил Зидану 10 млн евро

Стали известны некоторые детали ухода Зинедина Зидана из «Реала».
В соглашении между сторонами была прописана неустойка в размере 10 млн евро, которую должен был заплатить француз за досрочное расторжение контракта. Впрочем, мадридцы решили забыть про этот пункт в контракте. Тренер ушел, ничего не заплатив.
Накануне Зидан объяснил, почему решил покинуть «Реал».
"Тянули Барсу", поэтому они опустились на 13 место?) добавили и могли вообще выиграть Лигу, если не потеря очков с аутсайдерами.
Просто многие начинают искать оправдания поражению сливок. А нужно всего лишь признать превосходство Атлетико.
"Тянули Барсу", поэтому они опустились на 13 место?) добавили и могли вообще выиграть Лигу, если не потеря очков с аутсайдерами.
Просто многие начинают искать оправдания поражению сливок. А нужно всего лишь признать превосходство Атлетико.
В общем тянули как обычно Барсу, а вытянули Атлетико, хотя АМ сдулись под конец. Если бы не судьи, Зидан бы покинул Мадрид на мажорной ноте. Видно не судьба, сборную тоже не на мажорной ноте покидал.
В общем тянули как обычно Барсу, а вытянули Атлетико, хотя АМ сдулись под конец. Если бы не судьи, Зидан бы покинул Мадрид на мажорной ноте. Видно не судьба, сборную тоже не на мажорной ноте покидал.
Хотя я не люблю тему судей-в том матче Реалу нужно было забивать больше Свильи,вот и всё!
Хотя я не люблю тему судей-в том матче Реалу нужно было забивать больше Свильи,вот и всё!