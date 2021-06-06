«Реал» простил Зидану 10 млн евро

1622988261

вчера, 17:04

Стали известны некоторые детали ухода из «Реала».

В соглашении между сторонами была прописана неустойка в размере 10 млн евро, которую должен был заплатить француз за досрочное расторжение контракта. Впрочем, мадридцы решили забыть про этот пункт в контракте. Тренер ушел, ничего не заплатив.

Накануне Зидан объяснил, почему решил покинуть «Реал».