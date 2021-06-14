«Эвертон» и «Лидс» заинтересованы в приобретении Марсело

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14 июня 2021, 10:27

Защитник Марсело покинет «Реал» этим летом, об этом сообщает источник.

Срок контракта 33-летнего бразильца с «Реалом» истекает летом 2022 года, однако футболист не доиграет договор до конца. Это связано с тем, что у Марсело не очень хорошие взаимоотношения с Карло Анчелотти, который недавно возглавил клуб.

Фаворитом в борьбе за трансфер игрока является «Эвертон». Также на защитника претендует «Лидс». Игрок планирует подписать контракт на два сезона.