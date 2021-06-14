«Эвертон» и «Лидс» заинтересованы в приобретении Марсело

Защитник Марсело покинет «Реал» этим летом, об этом сообщает источник.
Срок контракта 33-летнего бразильца с «Реалом» истекает летом 2022 года, однако футболист не доиграет договор до конца. Это связано с тем, что у Марсело не очень хорошие взаимоотношения с Карло Анчелотти, который недавно возглавил клуб.
Фаворитом в борьбе за трансфер игрока является «Эвертон». Также на защитника претендует «Лидс». Игрок планирует подписать контракт на два сезона.
А разве Бразилия выиграла кубок? Или на Неймаре свет клином сошёлся? А если бы Неймар ничего не забил, то по Вашей логике писать не надо было! Молодец что так сыграл, но он тупо выполнил свою работу. И причём тут играть надо уметь?
А разве Бразилия выиграла кубок? Или на Неймаре свет клином сошёлся? А если бы Неймар ничего не забил, то по Вашей логике писать не надо было! Молодец что так сыграл, но он тупо выполнил свою работу. И причём тут играть надо уметь?