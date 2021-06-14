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«Эвертон» и «Лидс» заинтересованы в приобретении Марсело

14 июня 2021, 10:27

Защитник Марсело покинет «Реал» этим летом, об этом сообщает источник.

Срок контракта 33-летнего бразильца с «Реалом» истекает летом 2022 года, однако футболист не доиграет договор до конца. Это связано с тем, что у Марсело не очень хорошие взаимоотношения с Карло Анчелотти, который недавно возглавил клуб.

Фаворитом в борьбе за трансфер игрока является «Эвертон». Также на защитника претендует «Лидс». Игрок планирует подписать контракт на два сезона.

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sv_1969
sv_1969
14 июня в 10:53
Для фаната Неймара у которого я в игнор!
А разве Бразилия выиграла кубок? Или на Неймаре свет клином сошёлся? А если бы Неймар ничего не забил, то по Вашей логике писать не надо было! Молодец что так сыграл, но он тупо выполнил свою работу. И причём тут играть надо уметь?
Alex12357
Alex12357
14 июня в 10:38
МОЛОДЦЫ!!!Пишут обо всём кроме победы сборной Бразилии на Кубке Южной Америки,а ведь в этой игре у Неймара гол+ассист и плюс начало голевого завершения ,чтоже вы знатоки футбола?????Обида за поражение России ?Играть нужно уметь!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 10:32
Наверное выберет Эвертон!
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