Рэмзи близок к возвращению в АПЛ. На него претендуют три клуба

Сообщается, что полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи близок к возвращению в АПЛ.
В данный момент есть три клуба, которые претендуют на валлийского футболиста — «Арсенал», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».
Напомним, что Рэмзи выступает за «Юве» с 2019 года.
При всем уважении Кристал Пэлас явно не его команда. Арсенал, тут 50/50...Аарон уходил из Арсенала за "лучшей жизнью", но после его ухода дела в Арсенале лучше не стали, стало только хуже...так что смысл возвращаться(разве что из-за родного клуба) а вот Вест Хэм сейчас на подъеме. В любом случае удачи Аарону
При всем уважении Кристал Пэлас явно не его команда. Арсенал, тут 50/50...Аарон уходил из Арсенала за "лучшей жизнью", но после его ухода дела в Арсенале лучше не стали, стало только хуже...так что смысл возвращаться(разве что из-за родного клуба) а вот Вест Хэм сейчас на подъеме. В любом случае удачи Аарону