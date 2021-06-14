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Рэмзи близок к возвращению в АПЛ. На него претендуют три клуба

14 июня 2021, 10:13

Сообщается, что полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи близок к возвращению в АПЛ.

В данный момент есть три клуба, которые претендуют на валлийского футболиста — «Арсенал», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

Напомним, что Рэмзи выступает за «Юве» с 2019 года.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответ A.S.A (раскрыть)
14 июня в 12:45
Думаю всё таки домой вернёться, нет денег на ЗП у наших 14ков. Вернее есть,но жадные )))
A.S.A
A.S.A
14 июня в 12:12
Значит перейдет в стан молотобойцев
При всем уважении Кристал Пэлас явно не его команда. Арсенал, тут 50/50...Аарон уходил из Арсенала за "лучшей жизнью", но после его ухода дела в Арсенале лучше не стали, стало только хуже...так что смысл возвращаться(разве что из-за родного клуба) а вот Вест Хэм сейчас на подъеме. В любом случае удачи Аарону
Bom Bom
Bom Bom
14 июня в 11:04
Надеюсь, Макс спихнет этого персонажа куда подальше
Футболтус
Футболтус
14 июня в 10:48, ред.
Ничего против не имею, но Вест Хэм и Кристал Пэлас слишком скромно для него, Арсенал был. Ему бы в Челси или Манчестер.
КЭТиК
КЭТиК
14 июня в 10:15
Силы у него ещё есть.
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