Рэмзи близок к возвращению в АПЛ. На него претендуют три клуба

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14 июня 2021, 10:13

Сообщается, что полузащитник «Ювентуса» близок к возвращению в АПЛ .

В данный момент есть три клуба, которые претендуют на валлийского футболиста — «Арсенал», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

Напомним, что Рэмзи выступает за «Юве» с 2019 года.