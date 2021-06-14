Яя Туре стал тренером «Ахмата»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре вошел в тренерский штаб «Ахмата».
Контракт со специалистом рассчитан на один сезон. Обязанности своего нового помощника определит наставник команды Андрей Талалаев.
Накануне Туре покинул должность ассистента главного тренера «Олимпика».
А значит, Селюк сможет подзаработать на своём товаре.
Только вот нужно ли это Ахмату и нашему футболу в частности - большой вопрос.
А ещё меня интересует, не подсидит ли Яя нашего тренера? Всё таки как у игрока у него авторитет намного больше, чем у Талалаева был...
А значит, Селюк сможет подзаработать на своём товаре.
Только вот нужно ли это Ахмату и нашему футболу в частности - большой вопрос.
А ещё меня интересует, не подсидит ли Яя нашего тренера? Всё таки как у игрока у него авторитет намного больше, чем у Талалаева был...