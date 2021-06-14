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Яя Туре стал тренером «Ахмата»

14 июня 2021, 14:42

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре вошел в тренерский штаб «Ахмата».

Контракт со специалистом рассчитан на один сезон. Обязанности своего нового помощника определит наставник команды Андрей Талалаев.

Накануне Туре покинул должность ассистента главного тренера «Олимпика».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
15 июня в 22:53
Евростукачок вернулся!
ren888888
ren888888
15 июня в 07:05
Не люблю акмет.
edubokom
edubokom
14 июня в 21:50
Дизлайк Туре . Точка. Сочувствие Талалаеву. Точка. Ахмату - так держать!Воскл. знак. Создаётся впечатление, что в обмен на невиданные финансовые вливания Ахмату ставится условие не становиться сильным клубом
Санчо Панса
Санчо Панса
14 июня в 18:39
Удачи ему и успехов! Главное, чтобы он в России не поднимал снова тему расизма.
sir_Alex
sir_Alex ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
14 июня в 17:25
Да, только чёрные 😉😂🤣
mangox33
mangox33
14 июня в 17:24
Через паоу туров заноет и свалит
ТТ
ТТ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 июня в 16:43, ред.
Валера, грозненский клуб не открыл Америку в данном направлении) Клубы РПЛ давно этим грешат. Наш афро не первый,поди в столичных клубах их гораздо больше!)х
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июня в 16:39
Селюк небось пропихнул
Футболтус
Футболтус
14 июня в 16:21
Интересно что нового он даст Ахмату
Little Caprice
Little Caprice
14 июня в 16:12
Ну всё. Каждый тур будет нытьё на тему расизма.
Брулин
Брулин
14 июня в 16:10
Агент Яя Туре об «Ахмате»: «Они под санкциями. Фигура такой величины вызовет интерес во всем мире. Это очень важно для клуба»
allemz
allemz
14 июня в 16:07
Удачи легенде))
Ironigor
Ironigor
14 июня в 16:04
Да лишь бы было на пользу обоим !!! Удачи !!!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
14 июня в 15:57
А в Грозном бананы растут?
kyxy
kyxy
14 июня в 15:53
Яя мусульманин, так что ему относительно не трудно будет адаптироваться.
112910415
112910415
14 июня в 15:24
случаются же чудеса !
memphis
memphis
14 июня в 15:17
Ждем фото в шапке))
makkie
makkie
14 июня в 15:17
Селюк сейчас павлином ходит)
swed27
swed27
14 июня в 15:14
Посмотрим что из этого получится
PATRIOT1965
PATRIOT1965
14 июня в 15:12
Польза будет и Ахмату, и Селюку и КДК определенно.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Брулин (раскрыть)
14 июня в 15:10
Конечно.)))) А что, плохо?)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ STVA 1 (раскрыть)
14 июня в 15:09
А лимит куда денешь?))))) так, что не получит.
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
14 июня в 15:08
Ахмат получит негров в немереном количестве)))
Zenit_84
Zenit_84
14 июня в 15:05
Ивуариец в Чечню пожаловал
Брулин
Брулин
14 июня в 15:04
так понимаю в следующем году Грозный получит еще больше дотаций из гос.бюджета
Zenit_84
Zenit_84
14 июня в 15:04
Ивуариец в Чечню пожаловал
Ravshan878
Ravshan878
14 июня в 15:01
Теперь он стал Яхё Туре. ИншаАллах Алхамдулилах.☝️🙏.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 14:59, ред.
Селюк не зря отирается возле РПЛ. Теперь, когда его (бывший?) клиент вошёл в тренерский штаб, он наверняка будет продвигать в команду своих земляков или просто афроафриканцев.
А значит, Селюк сможет подзаработать на своём товаре.
Только вот нужно ли это Ахмату и нашему футболу в частности - большой вопрос.
А ещё меня интересует, не подсидит ли Яя нашего тренера? Всё таки как у игрока у него авторитет намного больше, чем у Талалаева был...
Mangur
Mangur
14 июня в 14:56
Нормально.Посмотрим как забегают.
1bear
1bear
14 июня в 14:55
как в анжи - собирают легенд прошлого???
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