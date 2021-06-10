Представили тренера с помощью смайла. В «Лацио» новая эра – связка уборщика и банкира

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сегодня, 13:00

Индзаги ушел к чемпионам, а Таре может заменить наставник правнука Муссолини.

Индзаги ушел из-за Лотито, устал от обещаний

Кто знает Клаудио – президента «Лацио», тот не удивлен, что тот намекает на жадность Симоне. Якобы из-за денег не подписал новый контракт. На деле же у Игли Таре – спортивного директора, и главного тренера в семье Индзаги давние претензии к Лотито.

Им предлагают сколотить команду для ЛЧ с потерями и без усиления. Кандрева, Бальде, Билья, Худт, Филипе Андерсон и Нету приносили Лотито неплохие деньги. Крайне редко у «Лацио» финансовый год завершается без прибыли. А зарплаты у «орлов» по меркам Серии А средние.

Суммарно шестые по окладу. У двух десятков игроков римлян зарплата ниже, чем у Кокорина в «Фиорентине». Лотито умеет экономить на «Лацио». И это еще ему пока не разрешили застроить квартал в Риме новостройками, поставив посередине клубный стадион.

Индзаги устал от уловок босса, что мешал работать. Например, Лотито не нравится схема «3-5-2», он просит атаку без денег. Игроки тоже не в восторге, особенно после проблем с выплатой бонусов и истории с фейковыми тестами на коронавирус.

Лотито пытался переключиться с того скандала, арендовав старенький самолет и разрисовав в цвета клуба. На воздушное судно потратят больше миллиона, а игроки спросили: «А долги когда вернут?» Индзаги держался годами, но ушел к Маротте из кризисного, но чемпионского «Интера».

В Милане тренер получил 4.5 млн евро плюс бонусы, вдвое больше, чем его оценивал Лотито. Симоне честно сказал президенту «орлов», что потерял мотивацию, не видит, как сделать команду еще сильнее без средств. «Лацио» будет непросто побеждать ту же «Рому» Моуриньо в дерби без крутых новичков.

Не говоря о прорыве, как у «Аталанты», что за последние четыре сезона потратила на трансферы 239 млн евро. «Лацио» отдал почти на сто миллионов меньше. Зато раньше были классные подписания. Милинковича-Савича взяли за 18 млн евро, а Иммобиле всего за 9.45, Луиса Альберто – за 4.

Клаудио спас «Лацио», но с выгодой для себя

Лотито напоминает Руди Джулиани. Адвоката Трампа, что в прошлом стал героем Нью-Йорка, будучи мэром в трудные времена, а теперь растерял репутацию после участия в темных делах. Президент «Лацио» никогда не был паинькой. Стоял на границе большого криминала и еще большего бизнеса.

Умный молодой парень еще в 80-х решил, что надо искать выход к бюджету страны. Удачно женился на дочери магната, что в прошлом веке застроил половину Рима. Лотито умеет заводить связи, а не друзей. Это не самый богатый из президентов Серии А (тщательно скрывает состояние, переписав имущество на родню).

Но под его контролем и президент Федерации футбола, и глава Серии А. Клаудио – большой интриган. В 90-х едва не угодил в тюрьму, давно связан с политиками. Причем ему не важно, правые, левые – дружит со всеми. Когда Италию косметически чистили от коррупции, то Лотито пытались арестовать.

Выкрутился, завел влиятельных знакомых. В телефонных разговорах с чиновниками скромно величает себя «уборщиком» — выигрывал тендеры на госзаказы, связанные с грязной работой, тюрьмами и так далее. «Уборщик» крутил схемы со многими, от Берлускони до президентов из Серии D.

Для этого ему и была нужна «Салернитана». Клуб сенсационно вернулся в Серию А и записан на близких Лотито. По правилам надо продать клуб, чтобы команда могла сыграть в высшей лиге. Разумеется, как и многие фанаты «Лацио», поклонники «морских коньков» ненавидят Лотито, называя скрягой и обманщиком.

Кладио умеет юлить, ведь из мира политики и криминала, где считают, что правда – для бедных. Скромностью не страдает, сравнивал себя с Иисусом для «Лацио». Вроде как мессия, взял клуб с долгами в 550 млн евро после эксцентричного афериста Краньотти, которого в итоге судили за махинации.

А «спаситель» Лотито забывает несколько важнейших деталей. Во-первых, 140 миллионов долгов растянули до 2028-го – знакомые политики протащили соответствующий закон. Во-вторых, первоначальную долю акций Лотито купил на одолженные деньги. Непонятно, кто оплачивал и другие долги клуба.

Попадание в ЛЧ , которое обеспечил Индзаги, принесло еще больше денег. В-третьих, «Лацио» спасла армия фанатов. У Лотито ведь нет таланта великого продавца в футболе, «Лацио» не живет по правилам «Аякса» или «Бенфики». А интриги босса скорее вредят клубу, ведь Клаудио влезает всюду.

Он — враг клана Аньелли. За счет связей в низших лигах постоянно срывает выборы футбольных чиновников. При этом «Лацио» не получает выгоду, и даже сборная проиграла. Говорят, именно Клаудио в 2016-м сорвал назначения Манчини и подсунул Вентуру, поскольку ненавидит Роберто.

Бьелса продержался два дня, теперь очередь Сарри

Как-то Бьелса сорвался к умирающему другу в Южную Америку. И когда работодатели из «Лилля» не поняли человечное решение, то аргентинец нашел себе новый клуб. «Лидс» перестал быть командой неудачников с Бьелсой. А вот с Лотито тренер не сработался – хватило двух суток, чтобы Марсело поймал Клаудио на обмане.

Тот наобещал золотые горы, а после подписания контракта выкатил реальный расклад. Поскольку Лотито в юности работал в СМИ , то после скандального ухода Бьелсы через двое суток выдумал защитную историю. Якобы специально врал Марсело, чтобы тот ушел. И якобы еще в 2016-м Лотито верил в Индзаги.

Сомнительная версия, скорее президенту просто повезло. Сейчас едва не назначил Мадзари, но нашелся другой экс-тренер «Наполи» — Сарри. Спорили об условиях контракта, тренер просил 4 миллиона. В итоге Лотито дал 2.5 и полмиллиона – бонус за путевку в ЛЧ . Понятно, почему известный наставник согласился.

У «Лацио» есть имя, поэтому им попадаются хорошие футболисты. А еще выручает неумение Лотито расставаться вовремя. Андерсона в «Вест Хэм» отдали за 38 млн евро, а могли получить больше. Та же история с Милинковичем-Савичем. Повесили ценник в 100+ миллионов, Сергей до сих пор в команде.

Возможно, это тоже проявление жадности Лотито? Но претензии к нему бессмысленные, босс «Лацио» всегда говорит одно, он – владелец, поэтому делает, что хочет. Кстати, Сарри три года продержался с похожим боссом – Де Лаурентисом. Правда, сам Маурицио больше похож за пределами поля на Бьелсу.

Индзаги выживал, ведь расчетливый и рациональный. Но и Сарри это не шаг назад. Бывший банкир, что выкуривает по 5 сигарет в час, избавился от репутации тренера без трофеев. Но не от вредной привычки. «Лацио» представил наставника с помощью смайла сигареты и нехитрого ребуса:

Сарри выбрал кубковую и боевитую команду. У Индзаги есть вкус на сложную, не всегда зрелищную тактику, а Маурицио тоже человек тактических идей, но более атакующих. Главное, чтобы не начались конфликты внутри «Лацио», в этом главная опасность, не считая распродажи.

У Таре и Лотито период взаимных претензий. Менеджера упрекают в срыве трансфера Давида Силвы и подписания Мурики. Говорят, спортивным директором могут назначить ответственного за академию Мауро Бьянкесси, который лестно отзывается о правнуке Муссолини, что играет в школе «орлов» справа в защите.

Политика, интриги, хорошо спрятанные деньги – в этом весь Лотито. Чудо, что команда сплоченная, а еще повезло с подписанием Иммобиле, как «Наполи» в свое время с Игуаином. Сарри отчасти вернулся в точку, с которой отправлялся в Лондон. Но «Лацио» сложно играть стабильно, ведь Лотито во все вмешивается.

В клубе даже нет скаутов, через Таре босс старается строить трансферы на знакомствах. И у Клаудио намек на манию величия. Серые кардиналы часто представляют себя ключевыми фигурами на доске, особенно когда связаны с государственным бюджетом, где безнаказанность и власть срывают крышу.

Будь Лотито именно футбольным гением, а не тем, что использует клуб для продвижения личных денежных интересов, могли избежать многих ошибок и куда чаще успешно играть в Европе. Зато у фанатов, игроков и тренеров всегда есть могущественный враг, что формально на их стороне. Скучно не бывает.