«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Адрианом

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о подписании нового контракта с голкипером Адрианом.
«Красные» не сообщили, на сколько рассчитано новое соглашение вратаря. Адриан прокомментировал подписание новой сделки:
Я очень рад, остаться в клубе. Во-первых, потому что это награда от клуба за тяжелую работу, которую я выполняю с тех пор, как подписал контракт два года назад. Я очень ценю это доверие со стороны клуба и тренера.
А во-вторых, и, прежде всего, приятно остаться в «Ливерпуле» — это большой клуб. Оставаться здесь для любого игрока — особенное дело.
Таким образом, Адриан не вернётся в «Бетис», воспитанником которого он является, этим летом.