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«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Адрианом

14 июня 2021, 17:47

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о подписании нового контракта с голкипером Адрианом.

«Красные» не сообщили, на сколько рассчитано новое соглашение вратаря. Адриан прокомментировал подписание новой сделки:

Я очень рад, остаться в клубе. Во-первых, потому что это награда от клуба за тяжелую работу, которую я выполняю с тех пор, как подписал контракт два года назад. Я очень ценю это доверие со стороны клуба и тренера.

А во-вторых, и, прежде всего, приятно остаться в «Ливерпуле» — это большой клуб. Оставаться здесь для любого игрока — особенное дело.

Таким образом, Адриан не вернётся в «Бетис», воспитанником которого он является, этим летом.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 18:41
Наверное на год продлили!
Cat01
Cat01
14 июня в 17:49
Очень хорошо будет
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