«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Адрианом

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о подписании нового контракта с голкипером Адрианом.

«Красные» не сообщили, на сколько рассчитано новое соглашение вратаря. Адриан прокомментировал подписание новой сделки:

Я очень рад, остаться в клубе. Во-первых, потому что это награда от клуба за тяжелую работу, которую я выполняю с тех пор, как подписал контракт два года назад. Я очень ценю это доверие со стороны клуба и тренера.

А во-вторых, и, прежде всего, приятно остаться в «Ливерпуле» — это большой клуб. Оставаться здесь для любого игрока — особенное дело.