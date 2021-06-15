Месси — о ничьей с Чили: «Мы хотели начать Кубок Америки с победы»

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины дал комментарий после матча с Чили (1:1) в 1-м туре группового этапа Кубка Америки.

Это был трудный матч. Нам не хватало хладнокровия, контроля над мячом и более быстрой игры. Пенальти изменил игру.

Мы хотели начать с победы. Теперь нас ждёт игра с Уругваем, которая тоже будет сложной. Нужно уже начинать думать об этой встрече.