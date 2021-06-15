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Месси — о ничьей с Чили: «Мы хотели начать Кубок Америки с победы»

15 июня 2021, 04:56
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после матча с Чили (1:1) в 1-м туре группового этапа Кубка Америки.

Это был трудный матч. Нам не хватало хладнокровия, контроля над мячом и более быстрой игры. Пенальти изменил игру.

Мы хотели начать с победы. Теперь нас ждёт игра с Уругваем, которая тоже будет сложной. Нужно уже начинать думать об этой встрече.

Месси отметился голом в этом поединке и стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины в официальных матчах.

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Все комментарии
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
15 июня в 09:22
Одного Лео для победы недостаточно.
Еслиб аргентинцы были более внимательны на всех фронтах,
то разгромили изи чилийцев.
Остапчук 67
Остапчук 67
15 июня в 07:39, ред.
После его истерики 2:8 перестал я уважать Месси
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 07:38
Чилийцы тоже не с проигрыша начать хотели.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 июня в 07:35
Уйди уже из сборной...
И «Барселону» оставь в покое.
R.Carlos.
R.Carlos.
15 июня в 06:52
Дайте ему и в этом году ЗМ
112910415
112910415
15 июня в 06:13
такие нынче времена
ABir
ABir
15 июня в 05:53
Аргентина похоже больше не является той грозной и несокрушимой силой конца прошлого столетия во главе с Марадоной
swed27
swed27
15 июня в 05:48
Жаль аргентинцев. С таким монстром мало чего добились
КЭТиК
КЭТиК
15 июня в 05:38
Похоже надежды на одного Месси мало.
нечитайло
нечитайло
15 июня в 05:23
Время монархии прошло
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