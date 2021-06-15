Черчесов не собирается приглашать Бузову в раздевалку сборной России

Наставник сборной России прокомментировал недавний скандал в студии «МАТЧ ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой.

Честное слово, не смотрю телевизор. Когда идет турнир, не смотрел вообще. Пусть никто не обижается. Смотрел только немецкое ТВ. Была студия, мне надо было узнать, что говорят по нашим соперникам, вид со стороны. Информацию от третьих лиц, в правильном ли направлении мы идем.

Рады, что за нас болеют. Женщину в раздевалку пускать не будем. Рядом со мной сейчас сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек.

Болейте за нас. Кстати, был вопрос о критике. Она абсолютно заслуженная. Даже после побед критика бывает — и она абсолютно заслуженной бывает. Надо и тех, кто критикует, и тех, кто поддерживает, поддержать. Обе стороны правы — болеют за нас. Наша задача — реваншироваться перед ними.