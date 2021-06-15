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Черчесов не собирается приглашать Бузову в раздевалку сборной России

15 июня 2021, 14:41

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал недавний скандал в студии «МАТЧ ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой.

Честное слово, не смотрю телевизор. Когда идет турнир, не смотрел вообще. Пусть никто не обижается. Смотрел только немецкое ТВ. Была студия, мне надо было узнать, что говорят по нашим соперникам, вид со стороны. Информацию от третьих лиц, в правильном ли направлении мы идем.

Рады, что за нас болеют. Женщину в раздевалку пускать не будем. Рядом со мной сейчас сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек.

Болейте за нас. Кстати, был вопрос о критике. Она абсолютно заслуженная. Даже после побед критика бывает — и она абсолютно заслуженной бывает. Надо и тех, кто критикует, и тех, кто поддерживает, поддержать. Обе стороны правы — болеют за нас. Наша задача — реваншироваться перед ними.

Накануне комментатор Дмитрий Губерниев принес извинения Бузовой, которую он довел до слез в студии Евро-2020.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
15 июня в 22:03
а зря, игрок Барселоны в сборной не помешает.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
15 июня в 21:55
Киркорова запустили, хватит.
Futurista
Futurista
15 июня в 19:54
На немецком ТВ Дзюбу показывали...
mars6791
mars6791
15 июня в 19:29
Складывается ощущение ,что Черчесов давно забил на турнир, да и на сборную. Легкомыслие , или блудомыслие какое то появилось у тренера. Я понимаю , что современные тренеры более открыты прессе, общению, но в данной ситуации есть о чем подумать по игре сборной России, а когда серьезно думаешь, такое легкомыслие не проскальзывает. Впрочем тактика игры сборной уже устоявшая, то есть как пойдет , так и будем играть. Не видел матч Дания-Финляндия, но ставлю на ничью в матче Россия-Финляндия, предполагаю ,что именно шапкозакидательские настроения не дадут переиграть финнов.
Поц
Поц ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июня в 18:59
Для Дзюбы Бузова жалкое подобие левой руки.
Поц
Поц
15 июня в 18:58
Конечно, приглашать Бузову в раздевалку - так себе идейка. Другое дело пригласить в раздевалку голую Бузову. Я думаю такой ход сработал бы.
karnager
karnager
15 июня в 18:39
И правильно, а то бузова всей команде передернет, ну во всяком случае Дзюбе точно
112910415
112910415
15 июня в 18:19
не креативный совершенно тренер (
Хан 8875
Хан 8875
15 июня в 18:07
Билет ей дайте бесплатный чтобы не плакала
pomor45
pomor45
15 июня в 17:49
Больше всех этому решению рад муж Бузовой.
pomor45
pomor45
15 июня в 17:47
"Чёрт бы тебя побрал", - подумал Джикия.
Сп62
Сп62
15 июня в 17:22
Только этого нам нехватало. А так, у нас есть всё. (Про Вовочку).
RaulitoS
RaulitoS
15 июня в 17:21
Мы тоже все вместе "немецкое ТВ" посмотрели в субботу с участием наших и бельгийцев, с межрасовыми сценами)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 16:50
Почему Бузову давайте губерниева в раздевалку, дзюба знает как проучить.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июня в 16:46
Наш футбол заслужил перепалку бузовой и губерниева
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
15 июня в 16:32
Ну Дзюба и без неё управится.)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
15 июня в 16:19
Если Джикия только на красивых девушек отвлекается, то Бузову вполне можно запускать.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 16:04
Дзюба не одобрит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июня в 15:46
Если в раздевалке с утра наливают коньяк,то она прийдёт!
Baggio R.
Baggio R.
15 июня в 15:45
Сомнительная у Бузовой популярность)
aventure61
aventure61
15 июня в 15:21
петушара болгарский уже пел гимн этого мало?
marut
marut
15 июня в 15:13
Ну хоть тут не сели голой Опой на ежа....
Брулин
Брулин
15 июня в 15:09
На самом деле смешно, что соперников сборной обсуждают на немецком ТВ, а в России Бузова разберается с тем как бы пару слов связать и чтобы ещё смысл появился.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
15 июня в 15:07
.
Сантус
Сантус
15 июня в 15:05
Спокойно Стасик,она сама войдёт...))Вот сменит тебя на посту тренера...:)Сталина же она уже играет и поёт....))
Ironigor
Ironigor
15 июня в 15:04
Attention, Achtung, Внимание эта зараза уже и до футбола добраться смогла, срочно требуется дезинфекция на Матч ТВ !!! Держитесь подальше !!!
alexgurzan
alexgurzan ответ 161регион (раскрыть)
15 июня в 15:02
.
161регион
161регион
15 июня в 14:58
Губернев Бузовой....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 14:56
Разврата только там не хватало...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июня в 14:54, ред.
Зареме и Бузовой нельзя, потому что в раздевалке Джикия, Киркорову нельзя - потому что в раздевалке Дзюба, короче, из основных футбольных экспертов страны доступ в раздевалку имеет только Губерниев:
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