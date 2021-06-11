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Кудряшов тренируется по индивидуальной программе накануне матча с Бельгией

сегодня, 12:29

Сборная России продолжает готовиться к предстоящему Евро-2020.

Как сообщает источник, защитник Фёдор Кудряшов по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Футболиста стоит ждать только к третьему матчу группового этапа против Дании.

Остальные игроки здоровы и тренируются в общей группе накануне матча с Бельгией.

Сегодня стало известно, что защитник Роман Евгеньев заменит в заявке сборной России на Евро-2020 полузащитника Андрея Мостового, результат теста на коронавирус которого дал положительный результат.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:49
Главное удачи. Мостовому выздоравлерия.
beefs
beefs
сегодня в 12:32
вот это новость, еще короны не хватало....
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