Кудряшов тренируется по индивидуальной программе накануне матча с Бельгией

Сборная России продолжает готовиться к предстоящему Евро-2020.
Как сообщает источник, защитник Фёдор Кудряшов по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Футболиста стоит ждать только к третьему матчу группового этапа против Дании.
Остальные игроки здоровы и тренируются в общей группе накануне матча с Бельгией.
Сегодня стало известно, что защитник Роман Евгеньев заменит в заявке сборной России на Евро-2020 полузащитника Андрея Мостового, результат теста на коронавирус которого дал положительный результат.