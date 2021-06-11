Кудряшов тренируется по индивидуальной программе накануне матча с Бельгией

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сегодня, 12:29

Сборная России продолжает готовиться к предстоящему Евро-2020.

Как сообщает источник, защитник по-прежнему занимается по индивидуальной программе. Футболиста стоит ждать только к третьему матчу группового этапа против Дании.

Остальные игроки здоровы и тренируются в общей группе накануне матча с Бельгией.

Сегодня стало известно, что защитник Роман Евгеньев заменит в заявке сборной России на Евро-2020 полузащитника Андрея Мостового, результат теста на коронавирус которого дал положительный результат.