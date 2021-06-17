Игрок сборной Шотландии пошутил над ситуацией с Роналду и «Кока-Колой»

Полузащитник сборной Шотландии Джон МакГинн пошутил над ситуацией с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду, который отодвинул от себя «Кока-Колу» во время пресс-конференции.
МакГинн пришёл на пресс-конференцию перед матчем со сборной Англии, сразу же спросив у журналистов: «Есть „Кока-Кола“?»
«Any Coke?»— Soccer AM (@SoccerAM) June 17, 2021
John McGinn poked fun at Cristiano Ronaldo at his press-conference this morning 😅 pic.twitter.com/aQmaAf7xXI
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем зарубежных СМИ, выпив «Кока-Колу» на пресс-конференции.
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Отвечая на вопросы, только воду пей!