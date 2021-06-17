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Игрок сборной Шотландии пошутил над ситуацией с Роналду и «Кока-Колой»

17 июня 2021, 16:38
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Полузащитник сборной Шотландии Джон МакГинн пошутил над ситуацией с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду, который отодвинул от себя «Кока-Колу» во время пресс-конференции.

МакГинн пришёл на пресс-конференцию перед матчем со сборной Англии, сразу же спросив у журналистов: «Есть „Кока-Кола“?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем зарубежных СМИ, выпив «Кока-Колу» на пресс-конференции.

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Рязань 062
Рязань 062
17 июня в 18:45
черчесов-подшестерил....
ProKop92
ProKop92
17 июня в 17:19
А колы больше нет. Всю колу выпил какой-то усатый лысый мужик.
stanichnik
stanichnik
17 июня в 17:07, ред.
Будут с "Колою" дебаты - не робей!
Отвечая на вопросы, только воду пей!
112910415
112910415
17 июня в 16:59
и это забавно
Ironigor
Ironigor
17 июня в 16:53
Ну теперь их не остановить, а самим слабо что-то придумать ??!
sv_1969
sv_1969
17 июня в 16:40
Шутка это хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 16:40
Пиарятся все кому не лень...
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