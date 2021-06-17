Черчесов стал героем зарубежных СМИ, выпив «Кока-Колу» на пресс-конференции

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул от себя две бутылки «Кока-Колы», оставив только воду, во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (3:0). После этого акции «Кока-Колы» достигли своего минимума в 55,22 доллара за акцию на фондовом рынке. Примеру Роналду последовал полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли.
Однако главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы над Финляндией (1:0) не отказался от «Кока-Колы», а выпил газированный напиток, став героем соцсетей и зарубежных СМИ. Ролик с тем, как Черчесов пьёт «Кока-Колу», уже разлетелся по интернету.
Что ж, тренеру сборной России Станиславу Черчесову очень нравится «Кока-Кола».
🤣 Pues a Stanislav Cherchesov, seleccionador de Rusia, sí le gusta la Coca-Cola#EURO2020 pic.twitter.com/yJEZOJm9dW— Radio MARCA (@RadioMARCA) June 17, 2021
"Чтобы метко мячик бить
Надо кока-колу пить!"
"Чтобы метко мячик бить
Надо кока-колу пить!"
что это точно враждебное,
Но не твоё это, не твоё !!!
что это точно враждебное,
Но не твоё это, не твоё !!!
Теперь Черчес восстановит акции колы
Теперь Черчес восстановит акции колы