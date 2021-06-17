Черчесов стал героем зарубежных СМИ, выпив «Кока-Колу» на пресс-конференции

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17 июня 2021, 14:43

Нападающий сборной Португалии отодвинул от себя две бутылки «Кока-Колы», оставив только воду, во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (3:0). После этого акции «Кока-Колы» достигли своего минимума в 55,22 доллара за акцию на фондовом рынке. Примеру Роналду последовал полузащитник сборной Италии .

Однако главный тренер сборной России на пресс-конференции после победы над Финляндией (1:0) не отказался от «Кока-Колы», а выпил газированный напиток, став героем соцсетей и зарубежных СМИ . Ролик с тем, как Черчесов пьёт «Кока-Колу», уже разлетелся по интернету.

Что ж, тренеру сборной России Станиславу Черчесову очень нравится «Кока-Кола».