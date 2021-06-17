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Черчесов стал героем зарубежных СМИ, выпив «Кока-Колу» на пресс-конференции

17 июня 2021, 14:43

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул от себя две бутылки «Кока-Колы», оставив только воду, во время пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (3:0). После этого акции «Кока-Колы» достигли своего минимума в 55,22 доллара за акцию на фондовом рынке. Примеру Роналду последовал полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли.

Однако главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы над Финляндией (1:0) не отказался от «Кока-Колы», а выпил газированный напиток, став героем соцсетей и зарубежных СМИ. Ролик с тем, как Черчесов пьёт «Кока-Колу», уже разлетелся по интернету.

Что ж, тренеру сборной России Станиславу Черчесову очень нравится «Кока-Кола».

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Все комментарии
gen.v3trov
gen.v3trov ответ Zan Rossi (раскрыть)
18 июня в 22:18
Кто-кто? Пиши понятнее
Zan Rossi
Zan Rossi
18 июня в 21:11
2 Станислав ваш
Funny_Smailik
Funny_Smailik
18 июня в 18:45, ред.
Продался! 😀
протон1
протон1
17 июня в 23:49
взял и выпил. уже пить нельзя. для чего тогда кока кола на столах? для красоты? правильно сделал. взял и выпил. не то что те.
311
311
17 июня в 22:24
Стас нахаляву и уксус выпьет!)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
17 июня в 21:43
после того,когда Тара-КАн выпил коку-колу, её акции ещё сильнее упали.после долгого совещания спонсоры попросили что бы вообще их бутылки не трогали,а то они за этот месяц разорятся.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
17 июня в 18:06
😂😂😂 Классно открыл по нашему. Они там на западе наверно офигели, что же Стас сделал 😂😂😂
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июня в 17:50, ред.
Перед этим Саламыч привился и съел пачку ментоса
25процентный клоун
25процентный клоун ответ True Story (раскрыть)
17 июня в 17:49
Он подумал что это тройной))
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ beefs (раскрыть)
17 июня в 17:00
по всему видно, что ему перед этим цирковым трюком, кока-кола уже заплатила
Мessi 10
Мessi 10
17 июня в 16:16
Акции подросли на 4 млрд. ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 16:13
И здесь отличился усач.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
17 июня в 16:11
Вот это по нашему, ещё можно глазом, зубами, зажигалкой и об стол)))))
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 июня в 16:00
Может свирепым захватом бровей и усов... Но постеснялся... Ранимая натура...
True Story
True Story
17 июня в 15:47
Просто у Стаса зрение подсело, он думал, что это Трехгорное
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июня в 15:35
А глазом открыть, слабо?
Аксинья
Аксинья
17 июня в 15:35, ред.
Похоже что Стас не останется без хорошего заработка даже если его турнут с тренерского поста - будет рекламировать напиток Лимонадного Джо ))
"Чтобы метко мячик бить
Надо кока-колу пить!"
Ironigor
Ironigor
17 июня в 15:11
То чувство когда ты понял,
что это точно враждебное,
Но не твоё это, не твоё !!!
161регион
161регион
17 июня в 15:04
😂
Сумик
Сумик
17 июня в 15:02
Как эффектно открыл!!! Уверен иностранцы сейчас начнут на лайфхаки разбирать этот способ, для них он в диковинку.
КЭТиК
КЭТиК
17 июня в 15:01
От такой рекламы акции не подрастут.
shlomo
shlomo
17 июня в 15:01
Живи футболом – пей Кока-Кола – пойдёт колом!....а под крышечку интересно Стасик заглядывал...:))))
beefs
beefs
17 июня в 14:58
Стас, жди контракта на рекламу КОЛЫ...
Smoke Buddah
Smoke Buddah
17 июня в 14:52
Чемпионы пьют воду, стасики пьют Колу)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 14:51
Так вот истинная причина падения стоимости акций......
RamonCSKA
RamonCSKA
17 июня в 14:51, ред.
Хорошо хоть не зажигалкой открывал))))
Теперь Черчес восстановит акции колы
Али Самаркандский
Али Самаркандский
17 июня в 14:49, ред.
Наших не берёт даже штатовский "Коля".
3_DEIVID
3_DEIVID
17 июня в 14:49
Антагонист х...!
Parma1972
Parma1972
17 июня в 14:48
Лучшей антирекламы не придумать.
Борислaв
Борислaв
17 июня в 14:45
Ну все теперь рейтинг Колы будет зашкаливать...:)))
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