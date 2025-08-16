 
Талалаев – о футболе «Балтики»: «Мы играем так, как можем»

сегодня, 14:44
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч идет

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру своей команды на старте сезона перед игрой пятого тура против московского «Локомотива»:

Я не хочу жаловаться на календарь: у меня ребята хорошие. Нам нужно учить команду выгрызать очки. Мы учимся добывать очки в каждом матче. Мы играем так, как можем. Понятно, что это, может быть, немного простенький футбол. Но ребята играют на своих сильных качествах.

Понятно, что после кубкового матча футболисты «Локомотива» поехали на свою суперсовременную базу, где одних барокамер больше, чем в Центре подготовки космонавтов. А мы поехали в аэропорт, посидели полтора часа с задержкой рейса и в три часа ночи прилетели в Калининград. У нас не то что барокамер, у нас и базы нет. В разных условиях находимся, но это не дает никаких поблажек.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:44
Что-то много стало Талалаева в эфире. Не слишком ли рано начали писать его славную историю? Вот зачем Андрей заговорил о разных условиях с Локомотивом? Его что, в чем-то обманули, когда приглашали в Балтику? Да, условия в Москве лучше, чем в Калининграде. И что, теперь их их нужно искусственно ухудшить, чтобы угодить Андрею? А про качество оборудования базы Балтики задай вопрос руководству клуба. Болеешь за дело, нужны дополнительные барокамеры? Обратись к предпринимателям или обьяви сбор средств, если разрешат. Только не считай себя, Талалаев, единственным человеком, которого волнует наш футбол. Кстати, в нём ты ещё ничего не достиг, пока.... Так что, не пережимай, Андрей!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:14
По другому никак... только выгрызать...
Вещий
Вещий
сегодня в 14:59
Не бережёшь ты себя, Андрей Викторович, всё о российском футболе думаешь...:)))

Ну а что касается календаря.... то в РПЛ всегда делают календарь удобный для "отдельных клубов", остальные для них так, терпилы.... + 40 играем на юге.... минус 15 играем на Урале... Балтике удачи ... старание и труд многое перетрут!

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:46
И довольно неплохо можете. По крайней мере, судя по первым турам...
Гость
