Талалаев – о футболе «Балтики»: «Мы играем так, как можем»

Главный тренер калининградской «Балтики» оценил игру своей команды на старте сезона перед игрой пятого тура против московского «Локомотива»:

Я не хочу жаловаться на календарь: у меня ребята хорошие. Нам нужно учить команду выгрызать очки. Мы учимся добывать очки в каждом матче. Мы играем так, как можем. Понятно, что это, может быть, немного простенький футбол. Но ребята играют на своих сильных качествах.

Понятно, что после кубкового матча футболисты «Локомотива» поехали на свою суперсовременную базу, где одних барокамер больше, чем в Центре подготовки космонавтов. А мы поехали в аэропорт, посидели полтора часа с задержкой рейса и в три часа ночи прилетели в Калининград. У нас не то что барокамер, у нас и базы нет. В разных условиях находимся, но это не дает никаких поблажек.