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«Чёрт, мне всего 29 лет». Первые слова Эриксена после остановки сердца

17 июня 2021, 20:53
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Стало известно, что сказал полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, придя в сознание после остановки сердца.

Чёрт, мне всего 29 лет.

Футболисту установят имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

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Все комментарии
radone
radone
18 июня в 07:41
это значит он не сможет играть ?
Triem
Triem
18 июня в 05:15
Здоровье важнее всего!
Василий Пупкин
Василий Пупкин
17 июня в 23:28
Увы, но болезнь не выбирает свою жертву по этому принципу.
lexatver
lexatver
17 июня в 23:05
А Черепанову было всего 19 лет. Тут не угадаешь...
1-я конная
1-я конная
17 июня в 22:30
Здоровья, мужик!
goalaktika
goalaktika
17 июня в 22:20
Ну и что если закончит карьеру в 29лет, главное здоровье! Пусть лучше завязывает с футболом.
Семья, дети и другие увлечения принесут не мало пользы.
Заработал он достаточно и детям хватит
STVA 1
STVA 1 ответ Rheinfall (раскрыть)
17 июня в 22:04
Посмотрим. В любом случае здоровья парню!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Rheinfall (раскрыть)
17 июня в 21:51
У Дейли Блинда было воспаление сердечной мышцы, но не остановка сердца, все-таки.
Rheinfall
Rheinfall ответ STVA 1 (раскрыть)
17 июня в 21:34
Дейли Блинд с такой же штуковиной играет и в сборную вызывается. Но в Италии после смерти Астори строго всё , увидим как будет дальше.
STVA 1
STVA 1
17 июня в 21:23
Ну придётся без футбола... Живут люди.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
17 июня в 21:19
Очень обидно будет если он закончит карьеру футболиста, но главное здоровья
beefs
beefs
17 июня в 21:12
жить можно и без (активного) футбола...
Futurista
Futurista
17 июня в 21:04
И черт отступил)...выздоравливай!...
shlomo
shlomo
17 июня в 20:55
Береги себя.... и живи до ста лет!
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