«Чёрт, мне всего 29 лет». Первые слова Эриксена после остановки сердца

Стало известно, что сказал полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, придя в сознание после остановки сердца.
Чёрт, мне всего 29 лет.
Футболисту установят имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
Стало известно, что сказал полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, придя в сознание после остановки сердца.
Чёрт, мне всего 29 лет.
Футболисту установят имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
Семья, дети и другие увлечения принесут не мало пользы.
Заработал он достаточно и детям хватит
Семья, дети и другие увлечения принесут не мало пользы.
Заработал он достаточно и детям хватит