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Врач «Интера»: «У Эриксена не было проблем ни у нас, ни в „Тоттенхэме“»

сегодня, 13:18

Глава медицинского штаба «Интера» Пьеро Вольпи прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Кристианом Эриксеном, потерявшим сознание во время вчерашнего матча между сборными Дании и Финляндии (0:1).

Мы пережили тяжелый час. Не только я, но и вся семья «Интера». В ближайшие дни Эриксен пройдет тщательные обследования.

Важно то, что он в порядке, но у него не было проблем. Ничего, что хотя бы отдаленно указывало бы на проблему. Ни в «Тоттенхэме», ни в «Интере». В Италии очень строгий контроль.

Сейчас состояние Кристиана оценивается как стабильное.

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ProKop92
ProKop92
сегодня в 13:27, ред.
Запаниковали они
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:21
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