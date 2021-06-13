Врач «Интера»: «У Эриксена не было проблем ни у нас, ни в „Тоттенхэме“»

Глава медицинского штаба «Интера» Пьеро Вольпи прокомментировал ситуацию с полузащитником команды , потерявшим сознание во время вчерашнего матча между сборными Дании и Финляндии (0:1).

Мы пережили тяжелый час. Не только я, но и вся семья «Интера». В ближайшие дни Эриксен пройдет тщательные обследования.

Важно то, что он в порядке, но у него не было проблем. Ничего, что хотя бы отдаленно указывало бы на проблему. Ни в «Тоттенхэме», ни в «Интере». В Италии очень строгий контроль.