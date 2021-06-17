Эриксену установят имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор

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17 июня 2021, 11:50

Полузащитник сборной Дании потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии. У футболиста произошла остановка сердца, однако сейчас его состояние стабильное, он находится в больнице под присмотром врачей. Врач сборной Дании Мортен Босен сообщил, что Эриксену будет установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.