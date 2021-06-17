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Эриксену установят имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор

17 июня 2021, 11:50

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии. У футболиста произошла остановка сердца, однако сейчас его состояние стабильное, он находится в больнице под присмотром врачей. Врач сборной Дании Мортен Босен сообщил, что Эриксену будет установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

После того как Кристиан прошел несколько обследований сердца, было решено, что ему следует установить ИКД (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор). Это устройство необходимо после сердечного приступа из-за нарушений ритма.

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eqsb4feyfbtn
eqsb4feyfbtn
18 июня в 10:20
Все почему-то заканчивают карьеру Эриксена без него самого. Есть Блинд, Кассано, Нванкво Кану (олды здесь?) у которых так же были проблемы с сердцем. Топ карьере скорее всего конец, но вернутся в тот же Аякс и на правах опытного дядьки навести шороху в ЛЧ вполне себе. Само собой если врачи будут давать добро. Но и есть вариант, что это просто профилактическая мера пока не будет четкий диагноз и не назначено лечение.
milanetto9
milanetto9
18 июня в 09:48
будет теперь больше времени на семью , он уже все всё доказал, жаль конечно но лучше не рисковать это того не стоит
заDOOMчивый
заDOOMчивый
17 июня в 21:57
за его финансовую жизнь не переживайте - денег хватит не на одно поколение,если конечно он не Майк Тайсон, вроде бы мозгами отличается. Ну и всё страшное практически позади - сердце стукает, врачи наблюдают.теперь можно полностью отдаться семье. Ну мог бы ещё 2-3 года поиграть,век футболиста не долог.
Возможно на здоровье сказалось то,что в Интере у него ничего толком не выходило и Крис переживал,что его карьере пришёл конец.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
17 июня в 21:54
Вот вам и ответ,почему датчанин толком не играл в Интере.а потом плавно его начали выпускать под "продажу". ИТАЛЬЯНСКАЯ КОРРУПЦИЯ - САМАЯ СИЛЬНАЯ.Хотя с другой стороны он бы не прошёл медобследование в другом клубе и это вторая сторона медали,точнее карточки. То,что он был под "прицелом" болезни это явно,НО как и сборная Дании это прошляпила? Но как то с натяжкой верится,что это произошло внезапно.
Свeтозар
Свeтозар
17 июня в 14:46
Здоровья парню!!!! .....со спортом конечно придется распрощаться...но жизнь на этом не заканчивается
Triem
Triem ответ Naim Nabiev 1 (раскрыть)
17 июня в 14:05
Ну, Антонио Кассано играл же! Это в недавнем прошлом футболист сборной Италии.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
17 июня в 13:59
а с этим имплантом можно играть ???????
dzvinka
dzvinka
17 июня в 13:41
значи все таки анализы не идеальны, как все врачи харахорились, иначе бы не ставили
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
17 июня в 13:33, ред.
Фины ему уже имплантировали)
ОПС
ОПС
17 июня в 13:31
Однозначно, что это прощание с футболом. Здоровья!
112910415
112910415
17 июня в 13:09
долгой и интересной жизни ему !
Баобаб
Баобаб
17 июня в 13:05
Жесть, здоровья пацану.
Брулин
Брулин
17 июня в 12:51
Береги себя, Эриксен! Ты много сделал для большого футбола, заработал достаточно денег, посвяти себя семье, стань тренером-у тебя получится. Удачи тебе
1bear
1bear
17 июня в 12:33
лучше закончить карьеру футболиста,может в структуру клуба???
Rattlehead
Rattlehead ответ ProKop92 (раскрыть)
17 июня в 12:31
Дэйли Блинд уже пару лет играет с таким прибором, в том числе и за сборную.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 12:30
Походу, о футболе парню нужно забыть. С сердцем шутки очень плохи. Тем более футболисты почти всегда под нагрузкой. А вот тренерскую карьеру вполне может себе сделать. Хотя будет трудно в связи с возрастом.
В любом случае удачи парню и здоровья...
ProKop92
ProKop92
17 июня в 12:19
Этот прибор похоже ставит крест на карьере. Жаль. Очень умный и талантливый футболист. Хочется верить, что он станет отличным тренером!
Ironigor
Ironigor
17 июня в 12:04
Скорее всего о футболе можно забыть. Очень неприятно.
shlomo
shlomo
17 июня в 11:52
Да уж...ничего не предвещало такого...ЗДОРОВЬЯ!!!!!
beefs
beefs
17 июня в 11:51
а как же он будет играть, или уже не будет...
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