Эриксену установят имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии. У футболиста произошла остановка сердца, однако сейчас его состояние стабильное, он находится в больнице под присмотром врачей. Врач сборной Дании Мортен Босен сообщил, что Эриксену будет установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
После того как Кристиан прошел несколько обследований сердца, было решено, что ему следует установить ИКД (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор). Это устройство необходимо после сердечного приступа из-за нарушений ритма.
В любом случае удачи парню и здоровья...
В любом случае удачи парню и здоровья...