ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниКубок Америки 2021

На Кубке Америки зафиксирован 41 положительный тест на коронавирус

15 июня 2021, 18:15

Среди участников Кубка Америки зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Бразильское министерство здравоохранения сообщает, что на прошлой неделе было проведено 2927 тестов среди игроков и сотрудников из десяти делегаций.

41 тест дал положительный результат. Из них как минимум 20 случаев приходятся на футболистов. Тесты были проведены в 4 разных сборных.

Из 41 теста 31 случай приходится на игроков и сотрудников команд, еще 10 на обслуживающий персонал.

Скорее всего, заражения вирусом были обнаружены у сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу.

Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но от проведения матчей в Колумбии отказались из-за политического кризиса в стране, Аргентина же не смогла принять игры из-за сложной коронавирусной ситуации.

Все новости
Перевод с gazzetta.it
Фелиш пропустит матч с Германией
Вчера, 15:31 Комментарии2
Эриксена выписали из больницы
18 июня Комментарии8
Эриксен будет выписан из больницы в течение сегодняшнего дня
18 июня Комментарии4
«Чёрт, мне всего 29 лет». Первые слова Эриксена после остановки сердца
17 июня Комментарии14
Кастань перенёс шестичасовую операцию
17 июня Комментарии4
Эриксену установят имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор
17 июня Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RR117
RR117
15 июня в 21:31, ред.
КОНМЕБОЛ всеми силами пытается, всучить Месси свой уже ставший ВШИВЫЙ Кубок Америки проводя его под лживыми предлогами 4 раз, за 6 лет.
Вот и доигрались, что уже жизнями людей рискуют ради своей распиаренной "звезды".
An Jo
An Jo
15 июня в 18:49
скоро они эту фигню в клубы европы привезут.
David Young
David Young ответ Брулин (раскрыть)
15 июня в 18:46
Надо было ФИФА давать настоятельные рекомендации и помогать принять правильное решение. А по сути дали власть региональным властям футбола, и властям южноамериканских стран, и получилось как получилось. Могли бы спокойно вообще отменить, или хотя бы перенести на полгода или около того. В общем опрометчиво сделали.
Брулин
Брулин
15 июня в 18:43
Разве так важно проводить этот турнир????Футболисты сначала не хотели играть!!!из Короновирусный Аргентину перевели в Бразилию,а там еще хуже дела
David Young
David Young
15 июня в 18:40
Очередное подтверждение что иногда лучше перестраховаться и не делать некоторых излишне рискованных вещей которые способны нанести большой вред.

Ведь было понятно что в Южной Америке эпидемиологическая обстановка очень тяжёлая. Зачем вообще было проводить Кубок Америке в это время? Ладно бы ещё было всё не настолько тяжело, или же была бы страна где можно было бы провести турнир без особо больших рисков.

Теперь придётся думать как дальше поступать, как бороться с этой общей для сборных проблемой, и как минимизировать риски и опасность. В общем работы невпроворот.

Надеюсь на то что организаторы турнира сделают свою работу хорошо, но особого оптимизма по этому поводу у меня нет, так как само решение проводить турнир в Бразилии в это время было принципиально неверным, да и власти Бразилии не отличаются большими результатами в том что касается борьбы с пандемией. Печальная ситуация, впредь нужно быть разумнее и осторожнее.
particular
particular
15 июня в 18:37
Амбиции и бразильское авось не стали барьером для распространения заразы...
David Young
David Young ответ allemz (раскрыть)
15 июня в 18:30
Только победа будет такая себе. Но я думаю что не бывать этому. Хотя далеко зайти Аргентина может, конечно.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 18:30
Если уж там такая сложная с вирусом ситуация, может следовало вообще отложить данный турнир??? Это ведь только начало. Наверняка еще кто то заболеет. А потом многие игроки приедут в Европу и все опять может усложниться. Ведь вирус до конца не изучен. 41 человек - это уже серьезно. Посмотрим как дальше будет развиваться ситуация на КА.
Всем здоровья.
allemz
allemz
15 июня в 18:18
Теперь шансы Месси и Ко на долгожданную победу в КА возросли до небес))
Ironigor
Ironigor
15 июня в 18:16, ред.
Это беда для всех.Скорейшего выздоровления всем !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100