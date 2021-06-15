На Кубке Америки зафиксирован 41 положительный тест на коронавирус

1623770158

15 июня 2021, 18:15

Среди участников Кубка Америки зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Бразильское министерство здравоохранения сообщает, что на прошлой неделе было проведено 2927 тестов среди игроков и сотрудников из десяти делегаций.

41 тест дал положительный результат. Из них как минимум 20 случаев приходятся на футболистов. Тесты были проведены в 4 разных сборных.

Из 41 теста 31 случай приходится на игроков и сотрудников команд, еще 10 на обслуживающий персонал.

Скорее всего, заражения вирусом были обнаружены у сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу.

Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но от проведения матчей в Колумбии отказались из-за политического кризиса в стране, Аргентина же не смогла принять игры из-за сложной коронавирусной ситуации.