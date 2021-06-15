На Кубке Америки зафиксирован 41 положительный тест на коронавирус

Среди участников Кубка Америки зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Бразильское министерство здравоохранения сообщает, что на прошлой неделе было проведено 2927 тестов среди игроков и сотрудников из десяти делегаций.
41 тест дал положительный результат. Из них как минимум 20 случаев приходятся на футболистов. Тесты были проведены в 4 разных сборных.
Из 41 теста 31 случай приходится на игроков и сотрудников команд, еще 10 на обслуживающий персонал.
Скорее всего, заражения вирусом были обнаружены у сборных Венесуэлы, Боливии, Колумбии и Перу.
Напомним, что Кубок Америки был перенесен в Бразилию. Изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине, но от проведения матчей в Колумбии отказались из-за политического кризиса в стране, Аргентина же не смогла принять игры из-за сложной коронавирусной ситуации.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Ведь было понятно что в Южной Америке эпидемиологическая обстановка очень тяжёлая. Зачем вообще было проводить Кубок Америке в это время? Ладно бы ещё было всё не настолько тяжело, или же была бы страна где можно было бы провести турнир без особо больших рисков.
Теперь придётся думать как дальше поступать, как бороться с этой общей для сборных проблемой, и как минимизировать риски и опасность. В общем работы невпроворот.
Надеюсь на то что организаторы турнира сделают свою работу хорошо, но особого оптимизма по этому поводу у меня нет, так как само решение проводить турнир в Бразилии в это время было принципиально неверным, да и власти Бразилии не отличаются большими результатами в том что касается борьбы с пандемией. Печальная ситуация, впредь нужно быть разумнее и осторожнее.
Ведь было понятно что в Южной Америке эпидемиологическая обстановка очень тяжёлая. Зачем вообще было проводить Кубок Америке в это время? Ладно бы ещё было всё не настолько тяжело, или же была бы страна где можно было бы провести турнир без особо больших рисков.
Теперь придётся думать как дальше поступать, как бороться с этой общей для сборных проблемой, и как минимизировать риски и опасность. В общем работы невпроворот.
Надеюсь на то что организаторы турнира сделают свою работу хорошо, но особого оптимизма по этому поводу у меня нет, так как само решение проводить турнир в Бразилии в это время было принципиально неверным, да и власти Бразилии не отличаются большими результатами в том что касается борьбы с пандемией. Печальная ситуация, впредь нужно быть разумнее и осторожнее.