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Кастань перенёс шестичасовую операцию

17 июня 2021, 19:13

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань перенес шестичасовую операцию.

Планируется, что в ближайшие дни футболиста выпишут из больницы. Восстановление 25-летнего игрока займет от шести недель до двух месяцев.

Кастань получил двойной перелом стенки глазницы в первом матче группового этапа Евро-2020 против команды России.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
17 июня в 20:31
Не самая тяжёлая травма.
ProKop92
ProKop92
17 июня в 19:53
Здоровья бельгийцу! Не он виноват,что его команда играла против тех,кто не умеет играть в футбол
A.S.A
A.S.A
17 июня в 19:46
Здоровья игроку
Какой то грубый футбол стал в последнее время
То, что игроки зарядены на борьбу это конечно хорошо, но грань борьбы и жесткости потеряна...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 19:20
Долго они его чинили...
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