Кастань перенёс шестичасовую операцию

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань перенес шестичасовую операцию.
Планируется, что в ближайшие дни футболиста выпишут из больницы. Восстановление 25-летнего игрока займет от шести недель до двух месяцев.
Кастань получил двойной перелом стенки глазницы в первом матче группового этапа Евро-2020 против команды России.
Какой то грубый футбол стал в последнее время
То, что игроки зарядены на борьбу это конечно хорошо, но грань борьбы и жесткости потеряна...
Какой то грубый футбол стал в последнее время
То, что игроки зарядены на борьбу это конечно хорошо, но грань борьбы и жесткости потеряна...