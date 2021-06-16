Форвард «Спартака» заинтересовал «Валенсию»

«Валенсия» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Эсекелю Понсе, информирует источник.
Технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона посетил расположение нескольких сборных, готовящихся к Олимпийским играм в Токио, в том числе, Аргентины, где наблюдал за работой Понсе на тренировках.
Одним из аргументов в пользу 24-летнего игрока является наличие у него испанского гражданства.
Ранее сообщалось о том, что «Спартак» и ЦСКА претендуют на форварда «Бешикташа».
Атака Спартака по именам очень серьезная подобралась: Ларссон, Соболев, Понсе, Промес, Мозес + потенциально Бакаев, возможно Глушенков. Есть на чём строить нападение.
Атака Спартака по именам очень серьезная подобралась: Ларссон, Соболев, Понсе, Промес, Мозес + потенциально Бакаев, возможно Глушенков. Есть на чём строить нападение.