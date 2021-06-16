Форвард «Спартака» заинтересовал «Валенсию»

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16 июня 2021, 07:05

«Валенсия» проявляет интерес к нападающему «Спартака» , информирует источник.

Технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона посетил расположение нескольких сборных, готовящихся к Олимпийским играм в Токио, в том числе, Аргентины, где наблюдал за работой Понсе на тренировках.

Одним из аргументов в пользу 24-летнего игрока является наличие у него испанского гражданства.