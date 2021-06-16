ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Форвард «Спартака» заинтересовал «Валенсию»

16 июня 2021, 07:05

«Валенсия» проявляет интерес к нападающему «Спартака» Эсекелю Понсе, информирует источник.

Технический секретарь испанского клуба Мигель Анхель Корона посетил расположение нескольких сборных, готовящихся к Олимпийским играм в Токио, в том числе, Аргентины, где наблюдал за работой Понсе на тренировках.

Одним из аргументов в пользу 24-летнего игрока является наличие у него испанского гражданства.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» и ЦСКА претендуют на форварда «Бешикташа».

Все новости
Агент полузащитника «Лидса» прокомментировал слухи об интересе ЦСКА
Вчера, 20:29 Комментарии8
СлухиМитрюшкин пройдёт просмотр в дрезденском «Динамо»
Вчера, 06:16 Комментарии3
Пиняев отправился в расположение «Крыльев Советов»
Вчера, 04:37 Комментарии7
Гендиректор «Крыльев»: «Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить Сергеева»
18 июня Комментарии14
Агент Сергеева: «Мы ведём переговоры со всеми командами из топ-6»
18 июня Комментарии10
18-летний игрок «Минска» отправится на сборы с «Локомотивом»
18 июня Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
16 июня в 11:55
Не стоит сейчас Понсе продавать.

Атака Спартака по именам очень серьезная подобралась: Ларссон, Соболев, Понсе, Промес, Мозес + потенциально Бакаев, возможно Глушенков. Есть на чём строить нападение.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
16 июня в 10:22
перед матчами в Лиге чемпионов продавать своих игроков глупо
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июня в 09:08
15 млн и забирайте
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 08:34
Да,заинтересовал-они посмотрели и резюмировали : "Симпатишшный!".
ДАША Д
ДАША Д
16 июня в 07:45
Этот может себя показать.
нечитайло
нечитайло
16 июня в 07:13
Не плохой вариант
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 07:10
У Заремы надо спросить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100