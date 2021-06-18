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Фомин: «В матче с Данией сборной России нужно отдать все силы»

18 июня 2021, 13:08
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной России Даниил Фомин поделился мыслями о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против команды Дании.

Дания — хорошая команда. Первый тайм с Бельгией они очень качественно провели. Мы готовимся к серьезному сопернику.

Наверное, можно сказать, что от матча к матчу сборная прибавляет. Сейчас у нас лишний день на восстановление. В матче с Данией нужно отдать все силы.

После победы над Финляндией настроение, естественно, улучшилось. После побед и восстанавливаешься быстрей. Надо, чтобы после Дании сохранилось такое хорошее настроение.

Что касается Марио Фернандеса, мы за него очень переживали. Особенно когда зашел врач и сказал, что непонятно, насколько может быть все серьезно. Но, слава богу, он в команде, он с нами, мы его ждем.

Ранее главный тренер сборной Дании заявил, что его команда сделает все возможное для того, чтобы обыграть россиян.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
18 июня в 20:07
Ну это первые 30 минут, а потом что делать?
альсато
альсато
18 июня в 16:36
не силы отдавать нужно, а голы забивать!))))..хотя...НЕ ЗАПУСТИЛ-НЕ ПРОИГРАЛ!)))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 15:27
Главное, чтобы черчес не настроил ребят на ничью.
rubinovyi2
rubinovyi2
18 июня в 15:19
А отдав все силы,потом куда?На базу?По телеку смотреть,как другие играют?))))
Палыч82
Палыч82
18 июня в 14:24
Зобнин (имхо, один из лучших футболистов страны, когда в форме) нынче никакой, Фомина бы в основу
112910415
112910415
18 июня в 14:20
силы ...
надо откуда-то взять мастерство ещё и тактическую умность
Аксинья
Аксинья
18 июня в 14:11
Бла-бла-бла...хотя с тебя лавочника какой спрос...
ProKop92
ProKop92
18 июня в 13:44
Как можно отдать то, чего нет?
ОПС
ОПС
18 июня в 13:25
Будем надеяться на лучшее.
stanichnik
stanichnik
18 июня в 13:24
Важность итога предстоящей встречи понятна каждому футболисту нашей сборной. Главное, чтобы на поле не было равнодушия, ведь перед соперником стоит точно такая же задача и плюс они будут играть при своих болельщиках на трибунах. В конце концов фины же смогли выстоять и победить агрессивных датчан, а чем наши хуже! Удачи им и без травм.
Project Pandora
Project Pandora
18 июня в 13:15
Откуда силы у Дзюбы? Посмотрите какой он задро.енный.
Djebrael
Djebrael
18 июня в 13:11
Ну да...отдать силы в первом тайме, а во втором умереть на поле...
Ironigor
Ironigor
18 июня в 13:09
Очень конечно нужно, а смогут ли !!?
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