Фомин: «В матче с Данией сборной России нужно отдать все силы»

Полузащитник сборной России поделился мыслями о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против команды Дании.

Дания — хорошая команда. Первый тайм с Бельгией они очень качественно провели. Мы готовимся к серьезному сопернику.

Наверное, можно сказать, что от матча к матчу сборная прибавляет. Сейчас у нас лишний день на восстановление. В матче с Данией нужно отдать все силы.

После победы над Финляндией настроение, естественно, улучшилось. После побед и восстанавливаешься быстрей. Надо, чтобы после Дании сохранилось такое хорошее настроение.

Что касается Марио Фернандеса, мы за него очень переживали. Особенно когда зашел врач и сказал, что непонятно, насколько может быть все серьезно. Но, слава богу, он в команде, он с нами, мы его ждем.