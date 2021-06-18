Сёмин: «Если Россия сыграет с Данией, как с Финляндией, то этого не хватит»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России поделился мыслями о предстоящем матче национальной команды с Данией в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы.

Как играть с датчанами, знает Черчесов и команда. Наши рекомендации не нужны. Дания — очень серьёзный соперник, к тому же они будут очень злыми. У них нет очков, а они хотят бороться за Кубок Европы. Сборная Дании — команда очень хорошего уровня, там игроки топ-клубов.

Очень сложный матч для нашей сборной, но лёгких не бывает. Наверное, какие-то эпизоды в игре с Финляндией были неплохими. Приблизительный состав, думаю, сохранится. Но если играть так же, то с Данией этого не хватит. Надо лучше.