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Сёмин: «Если Россия сыграет с Данией, как с Финляндией, то этого не хватит»

18 июня 2021, 12:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 22:00 Не начался

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мыслями о предстоящем матче национальной команды с Данией в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы.

Как играть с датчанами, знает Черчесов и команда. Наши рекомендации не нужны. Дания — очень серьёзный соперник, к тому же они будут очень злыми. У них нет очков, а они хотят бороться за Кубок Европы. Сборная Дании — команда очень хорошего уровня, там игроки топ-клубов.

Очень сложный матч для нашей сборной, но лёгких не бывает. Наверное, какие-то эпизоды в игре с Финляндией были неплохими. Приблизительный состав, думаю, сохранится. Но если играть так же, то с Данией этого не хватит. Надо лучше.

Ранее главный тренер сборной Дании заявил, что его команда сделает все возможное для того, чтобы обыграть россиян.

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 07:29
Если датчане сыграют первый тайм с нами на той же скорости , что и первый тайм с Бельгией, то боюсь во втором наши просто из своей штрафной никуда выходить не будут, причем по своей воле, сил не будет.
stachel
stachel
18 июня в 17:32
Мы с финнами играли на пределе. Лучше по качеству игры (скорость, точность, отбор, прессинг и т.п.) не сможем. Осталась вся надежда на прочность автобуса и удачу!
альсато
альсато
18 июня в 16:32
Думаю, что нам поможет чудо!...но ЧУДЕС-не бывает!)))))
Вoлхв
Вoлхв
18 июня в 13:52
Думаю, что даже если и сыграет лучше, то и этого может не хватить...
МапС
МапС ответ David Young (раскрыть)
18 июня в 13:47
Посмотрим обзор у Борзыкина, там всё по делу, не то, что У Тины в ящике :)
Futurista
Futurista
18 июня в 13:26
Если Дания сыграет как с Финляндией шанс будет)...
David Young
David Young ответ МапС (раскрыть)
18 июня в 13:24
А оно того стоит? Ведь потом "похмелье" хорошо так ударит. И можно упустить таким образом немало важных деталей.
МапС
МапС ответ Chevengur (раскрыть)
18 июня в 13:21
Будем смотреть нетрезво! :)
МапС
МапС ответ 112910415 (раскрыть)
18 июня в 13:19
Она будет играть незаметно, тогда будет шанс :)
112910415
112910415
18 июня в 13:07
эта сборная не в состоянии играть заметно лучше ... знать, не судьба
David Young
David Young
18 июня в 12:58
"Как играть с датчанами, знает Черчесов и команда. Наши рекомендации не нужны."
По этому поводу есть сомнения. Но мнения им наши не нужны, всё равно они "лучше знают", да и играют они за нас, а наши ожидания - это наши проблемы. Плюс мы всех порвём, как великий футбольный руководитель завещал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ МапС (раскрыть)
18 июня в 12:52
Думаю было бы идеально, чтобы Рукаку бегал как в одно место ужаленный тайм и демонстрировал гиперактивность. В принципе при нормальном движении на тайм его максимум и хватит, а потом подуставшего дрочуна поменять на Соболя. Именно на целый тайм, а не на десять минут (за десять минут в игру даже вкатиться сложно). И слегка измотанные приставаниями рукоблуда - защитники Дании должны подсесть, а Саша получить свой шанс.
МапС
МапС
18 июня в 12:43
Данию надо запутать, а именно оставить Рукаку в запасе. Тогда будет шанс хотя бы на ничейку.
Chevengur
Chevengur
18 июня в 12:40
Ну если трезво смотреть на вещи, то шансов даже на ничейку немного, да...Ну хотя бы забить надо, побороться за лучшую статистику, а там глядишь и с третьего места залетим.
Cat01
Cat01
18 июня в 12:36
Есть большие сомнения...
drug01
drug01
18 июня в 12:35
Надо прибавить...
Ironigor
Ironigor
18 июня в 12:27
Всё правильно сказано. Семин как всегда корректно и в точку. Теперь будем только надеяться на чудо или Авось... !!! Удачи в любом случае сборной России !!!
sv_1969
sv_1969
18 июня в 12:20
Мы не сыграем лучше!Нам уже со дна стучат!
ProKop92
ProKop92 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 июня в 12:15
С Данией даже на ничью шансов нет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июня в 12:12
Нам Данию не обыграть!
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