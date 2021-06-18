Жулин: «Что Черчесов сделает за 2 недели с игроками из разных клубов?»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением об игре сборной России по футболу на Евро-2020.

Сыгранность — сказка, которую придумали, чтобы оправдать плохой результат. Это понимают все, кто хоть немного играл в футбол. Поставь в одну команду Лионеля Месси и Криштиану Роналду, и через несколько минут они сыграются. Так же и здесь.

Миранчук и Головин — прекрасные игроки, которые чувствуют друг друга на поле. Профессионалам, по-настоящему умным и опытным игрокам не нужно для этого много времени. Они начнут с чистого листа и сразу будут понимать, куда и под какую ногу нужно отдать пас, а где, наоборот, стоит открыться. Кроме того, что Черчесов может сделать за две недели с футболистами, приезжающими из разных клубов? Конечно, он может дать им общие понятия. Но одна надежда на их мастерство.

Конечно, стоило бы одновременно попробовать и Соболева, и Дзюбу, но тогда нужно было бы кого-то убрать из полузащиты. Потому что в таком случае форварды рискуют вообще остаться без мячей из-за нехватки игроков в центре. Уберите Романа Зобнина, а без него, может, развалится вся середина поля. Ведь каждый футболист — винтик в системе.

Мне нравится Максим Мухин, цепкий игрок с отличным пониманием футбола. Возможно, увидим его в матче с Данией. И Жемалетдинов набрал хорошую форму.