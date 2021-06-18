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Жулин: «Что Черчесов сделает за 2 недели с игроками из разных клубов?»

18 июня 2021, 12:45

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением об игре сборной России по футболу на Евро-2020.

Сыгранность — сказка, которую придумали, чтобы оправдать плохой результат. Это понимают все, кто хоть немного играл в футбол. Поставь в одну команду Лионеля Месси и Криштиану Роналду, и через несколько минут они сыграются. Так же и здесь.

Миранчук и Головин — прекрасные игроки, которые чувствуют друг друга на поле. Профессионалам, по-настоящему умным и опытным игрокам не нужно для этого много времени. Они начнут с чистого листа и сразу будут понимать, куда и под какую ногу нужно отдать пас, а где, наоборот, стоит открыться. Кроме того, что Черчесов может сделать за две недели с футболистами, приезжающими из разных клубов? Конечно, он может дать им общие понятия. Но одна надежда на их мастерство.

Конечно, стоило бы одновременно попробовать и Соболева, и Дзюбу, но тогда нужно было бы кого-то убрать из полузащиты. Потому что в таком случае форварды рискуют вообще остаться без мячей из-за нехватки игроков в центре. Уберите Романа Зобнина, а без него, может, развалится вся середина поля. Ведь каждый футболист — винтик в системе.

Мне нравится Максим Мухин, цепкий игрок с отличным пониманием футбола. Возможно, увидим его в матче с Данией. И Жемалетдинов набрал хорошую форму.

В 3-м, заключительном туре группового этапа Евро-2020 Россия сыграет с Данией.

Ранее главный тренер сборной Дании заявил, что его команда сделает все возможное для того, чтобы обыграть россиян.

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Источник: rt.com
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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 10:42, ред.
Одного бревна мало, великий футбольный эксперт Жулин предлагает поставить второе. А давайте сразу три полена выставим! А если серьезно, я до сих пор не могу понять, как можно было брать три однотипных бревна в атаку, при этом не взять ни одного легкого форварда. Нет, я не говорю, что у нас есть хорошие напы из этой категории, но зачем себя изначально лишать вариативности в нападении? Ну возьми ты того же Смолова, он не мертвее ЗеБолотного, но хотя бы другого типа игрок, мог бы пригодиться. Т.е. изначально в голове у Усатого было только одно - навесы на поленья, авось отскочит в ворота.
bhprcz4hjfzp
bhprcz4hjfzp
вчера в 00:18
Баринов Зобнин Миранчук Головин Мухин(Оздоев) Два защитника: Джикия Дивеев
и Фернандес и Кузяев
Nordmansvg
Nordmansvg ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
18 июня в 21:02
он как-раз и говорит , что из Г конфету никто не слепит...
альсато
альсато
18 июня в 16:54
Две недели?..а до этого пил боржоми?))))..Мне нужен РЕЗУЛЬТАТ!...все остальное меня-ваапче-НЕ ВОЛНУЕТ!
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
18 июня в 14:37
Золотой фонд не особо хорош, перелётов много, не везёт, соперники слишком сильные. В общем тяжела ноша главного тренера сборной России. Ещё и придётся её нести немало времени, ведь уже заверили что выгонять не будут в любом случае.
112910415
112910415
18 июня в 14:17
короче, мастерство нужно !
а нету ...
Futurista
Futurista
18 июня в 13:38
Ну что сделает?)...кока-колу научит открывать правильно на камеру...
LOpp
LOpp
18 июня в 13:34
Вообще-то Стас у руля сборной уже 5 лет
Project Pandora
Project Pandora ответ beefs (раскрыть)
18 июня в 13:18
Спрос со Стаса? Вы серьёзно?
Project Pandora
Project Pandora ответ Mekail (раскрыть)
18 июня в 13:17
Он имело ввиду, что мастеров учить особо не надо, только тактически. А этот сброд даже технически не тянет уровень Евро.
Mekail
Mekail
18 июня в 13:13
Интересно, а как другие тренеры это делают...
David Young
David Young ответ Ternan (раскрыть)
18 июня в 13:06
Работа над психологическим аспектом, выбор состава, проведение тренировок, интервью после матчей. Наверное всё.
David Young
David Young
18 июня в 13:04
Александр Жулин продемонстрировал более хорошее понимание футбола чем то понимание что есть у некоторых футбольных личностей занимающих руководящие должности в российском футболе.
Ternan
Ternan
18 июня в 13:01
А за что ему тогда деньги платить?
beefs
beefs
18 июня в 12:51
есть рациональное зерно в суждениях Жулина, но вся ответственность на Черчесове, с него и спрос...
ProKop92
ProKop92
18 июня в 12:50
Даже тренер по фигурному катанию, похоже, разбирается в футболе лучше усатого любителя шашлыка и кока-колы.
Ironigor
Ironigor
18 июня в 12:49, ред.
Полностью согласен. Нет мастерства в игроках российского чемпионата. Как и нет самого футбола в России. Лакмусовая бумажка это игра наших клубов в ЛЧ и ЛЕ. Нет футбола нет и игроков, по моему всё логично.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 12:47
То же самое, что и другие тренеры, все тренеры сборных в одинаковых условиях, тоже мне адвокат нашёлся для оправдания усача.
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