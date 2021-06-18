Соболев: «Уверенность в том, что матч с Данией — не последний, есть»

Нападающий сборной России порассуждал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

Настроение в команде хорошее. Смотрели матч Бельгия — Дания. Увидели и сильные и слабые стороны. Сегодня будет теория. Рассмотрим сначала нашу игру, потом будем разбирать Данию. Дебютировать на Евро на сборную России — гордость. Свою игру оценивать не буду. Очень рад, что удалось выйти. Что касается акции в поддержку Эриксена, к ней я отношусь положительно. Эриксену здоровья. Я только за, чтобы на матче с Данией у нас была такая акция.

Уверенность в том, что матч с Данией — не последний, есть. Все в это верят. Надо выигрывать Данию и спокойно выходить из группы. На Евро обратил внимание на темп игры. Скорости очень высокие. Нужно думать в два раза быстрее. Лично я ожидал, что Дания будет играть с позиции силы со сборной Бельгии. У Дании хорошие футболисты.