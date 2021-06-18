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Соболев: «Уверенность в том, что матч с Данией — не последний, есть»

18 июня 2021, 13:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий сборной России Александр Соболев порассуждал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Дании.

Настроение в команде хорошее. Смотрели матч Бельгия — Дания. Увидели и сильные и слабые стороны. Сегодня будет теория. Рассмотрим сначала нашу игру, потом будем разбирать Данию. Дебютировать на Евро на сборную России — гордость. Свою игру оценивать не буду. Очень рад, что удалось выйти. Что касается акции в поддержку Эриксена, к ней я отношусь положительно. Эриксену здоровья. Я только за, чтобы на матче с Данией у нас была такая акция.

Уверенность в том, что матч с Данией — не последний, есть. Все в это верят. Надо выигрывать Данию и спокойно выходить из группы. На Евро обратил внимание на темп игры. Скорости очень высокие. Нужно думать в два раза быстрее. Лично я ожидал, что Дания будет играть с позиции силы со сборной Бельгии. У Дании хорошие футболисты.

Ранее хавбек сборной России Даниил Фомин заявил, что команде нужно отдать все силы в матче против Дании.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
18 июня в 23:00
Как говорят в авиации, не последний, а крайний)
Garrincha58
Garrincha58
18 июня в 22:00
конечно есть скоро у тебя кубок первого канала и квалификация ЛЧ
Mi6
Mi6
18 июня в 21:48
Со Стасом никакой уверенности нет
Знатог
Знатог
18 июня в 20:59
Правильно, потом будут четвертьфиналы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 июня в 20:33
Нет такого выражения "Выигрывать Данию"...
"Обыгрывать Данию"..."Выигрывать у Дании"...
Но не "Выигрывать Данию"...если конечно не в карты на неё играть собрался...))
Dima salev
Dima salev
18 июня в 20:02
Как всегда наши игроки отмазиваются. Не последний матч,.... Не последний чемпионат европа
Джони Добрый
Джони Добрый ответ True Story (раскрыть)
18 июня в 19:48
Уважажаемый,это так и останется вашей несбыточной мечтой порвать нас накусочки!!!
Обезжиренный
Обезжиренный
18 июня в 19:47
Смелый алгоритм успеха через победу над Данией. Жирно
True Story
True Story
18 июня в 19:38
Судя по игре Дании с Бельгией, вас порвут на кусочки
Хиромант
Хиромант
18 июня в 19:33
Соболев: «Уверенность в том, что матч с Данией — не последний, есть»

- Оптимист!!!

- Тут вообще-то два варианта:

- Или Путин их в раздевалке, перед матчем, пристыдит...

- Или Жириновский им в раздевалке, перед матчем, чего-то там им наобещает.. (Может премии, а может Магадан...)

- Вот тогда пройдём дальше. В любом другом случае - гейм овер!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
18 июня в 19:05
Да он сдохнет после 50 минуты.Сам же сказал,что скорости другие.Не сдыхают только Головин и Мирачук,ибо играют в европейских чемпионатах
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июня в 18:38
Всем бы такую уверенность
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 июня в 18:34
Выпустили бы его на весь матч.
YVG
YVG
18 июня в 18:15
Только если сам Соболев на поле не появится.
Куплет
Куплет
18 июня в 16:30
Есть абсолютная уверенность в том, что датчане вам трёшку без проблем отвесят.
альсато
альсато
18 июня в 16:25
В 80-ых вопросы как и ответы-были после матча, а не до))))))
kts99
kts99
18 июня в 16:21
Самоуверенность
NEADEKVAT
NEADEKVAT
18 июня в 16:19
Есть 100% уверенность что вы в конец опухли
Шуnя771
Шуnя771
18 июня в 15:55
Есть стойкая уверенность, что при нормальном судействе это будет последняя игра на Евро.

Удачи сборной России.
за
за
18 июня в 15:42, ред.
Александр, не говори "гоп", пока не перепрыгнешь! Хватит Стасика с Артемоном слушать.
Q-J-G
Q-J-G
18 июня в 15:26
Понятно, что не последний, 1-го сентября матч с Хорватией - отбор ЧМ-2022г...........

Ах уж, эти говоруны, оптимисты там, где повода для оптимизма нет...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 июня в 15:26
)
zsb1961
zsb1961
18 июня в 15:08
Опять эйфория!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 15:04
Его в спартаке научли прогнозы делать и фантазировать.
fubh
fubh ответ Action (раскрыть)
18 июня в 15:02
не факт :)
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
18 июня в 14:44
Шансов нет с Датчанами)
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ProKop92 (раскрыть)
18 июня в 14:39
Зато его замысловатые передачи разбирают на программах ближнего зарубежья:
112910415
112910415
18 июня в 14:37
ну, забивай, если вдруг на поле окажешься
а там посмотрим
Action
Action
18 июня в 14:33
Через 4 года сыграем еще=)
ildar_3871
ildar_3871
18 июня в 14:23
Откуда же такая уверенность сидя на лавке ?
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