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Агент Сигурдссона: «Пока Арнор работает по индивидуальной программе»

вчера, 13:55

Бьярки Гунлаугссон, агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, сообщил, что игрок в скором времени может вернуться к тренировкам в общей группе.

Арнор сейчас с командой на сборе. Он пока не может тренироваться на 100% и работает по индивидуальной программе. Возможно, на следующей неделе он сможет приступить к тренировкам в общей группе.

Исландский хавбек в прошедшем сезоне РПЛ сыграл в 23 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что в мае у Арнора было выявлено повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 16:29
Поправляйся , Арнор. И в строй.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:20
Арнору скорее поправиться и в строй.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:00
Здоровья ему побольше!
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