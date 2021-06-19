Агент Сигурдссона: «Пока Арнор работает по индивидуальной программе»

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вчера, 13:55

Бьярки Гунлаугссон, агент полузащитника ЦСКА , сообщил, что игрок в скором времени может вернуться к тренировкам в общей группе.

Арнор сейчас с командой на сборе. Он пока не может тренироваться на 100% и работает по индивидуальной программе. Возможно, на следующей неделе он сможет приступить к тренировкам в общей группе.

Исландский хавбек в прошедшем сезоне РПЛ сыграл в 23 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, что в мае у Арнора было выявлено повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава.