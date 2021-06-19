Бохинен: «Смена тренера в ЦСКА — большой сюрприз»

Полузащитник ЦСКА рассказал о своей реакции на смену тренера перед началом первого сбора. Вместо начал работать с командой .

Да, это действительно был большой сюрприз. Алексей в настоящее время делает все от него зависящее, он справляется с работой наилучшим образом. Это долгий процесс, но с первых дней помаленьку становятся видны идеи, которые он хочет применить в работе с командой. Я обязательно расскажу детальнее, что поменялось, когда мы проведем больше тренировок с мячом. Сейчас слишком рано, для этого нужно пройти предсезонку.