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Бохинен: «Смена тренера в ЦСКА — большой сюрприз»

вчера, 14:30

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал о своей реакции на смену тренера перед началом первого сбора. Вместо Ивицы Олича начал работать с командой Алексей Березуцкий.

Да, это действительно был большой сюрприз. Алексей в настоящее время делает все от него зависящее, он справляется с работой наилучшим образом. Это долгий процесс, но с первых дней помаленьку становятся видны идеи, которые он хочет применить в работе с командой. Я обязательно расскажу детальнее, что поменялось, когда мы проведем больше тренировок с мячом. Сейчас слишком рано, для этого нужно пройти предсезонку.

Я очень уважаю Алексея Владимировича как наставника, и кроме этого он отличный парень. Я знаю, сколько всего Алексей сделал в ЦСКА как игрок. Мне кажется, ему подходит роль тренера, он умный, у него футбольный склад мышления. Мне в удовольствие работать с ним и с остальными членами тренерского штаба. Я действительно горжусь быть частью ЦСКА!

Также в тренерский штаб ЦСКА вошел казахстанский специалист.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:40
С этим составом он и не выиграет рпл - титьков
112910415
112910415
вчера в 17:14
Не привыкай пока к новому тренеру...
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:26
Неожиданный сюрприз?
Это что бы вы не расслаблялись!)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 16:16
Казахстанский специалист армянского происхождения
cska1948
cska1948 ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 15:43
Короля делает свита! Так что если бы не звёздный состав Реала, то не видать Зидану не то что ТРЁХ, но и одной победы в ЛЧ! А если он такой крутой, то пусть придёт в ЦСКА и выиграет с этим армейским составом ЛЧ!
Futurista
Futurista ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 15:38
И с Зиданом не возьмет)...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:01
Кто не справился, тот ушел.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 14:54
Что за мода назначать неопытных спецов, Березуцкий не Зидан 3 ЛЧ ЦСКА подряд не возьмёт ))
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:51
А мы привыкли
Брулин
Брулин
вчера в 14:32
Ничего хорошого от этого не получится наверное
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