Бохинен: «Смена тренера в ЦСКА — большой сюрприз»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен рассказал о своей реакции на смену тренера перед началом первого сбора. Вместо Ивицы Олича начал работать с командой Алексей Березуцкий.
Да, это действительно был большой сюрприз. Алексей в настоящее время делает все от него зависящее, он справляется с работой наилучшим образом. Это долгий процесс, но с первых дней помаленьку становятся видны идеи, которые он хочет применить в работе с командой. Я обязательно расскажу детальнее, что поменялось, когда мы проведем больше тренировок с мячом. Сейчас слишком рано, для этого нужно пройти предсезонку.
Я очень уважаю Алексея Владимировича как наставника, и кроме этого он отличный парень. Я знаю, сколько всего Алексей сделал в ЦСКА как игрок. Мне кажется, ему подходит роль тренера, он умный, у него футбольный склад мышления. Мне в удовольствие работать с ним и с остальными членами тренерского штаба. Я действительно горжусь быть частью ЦСКА!
Также в тренерский штаб ЦСКА вошел казахстанский специалист.
Это что бы вы не расслаблялись!)
Это что бы вы не расслаблялись!)