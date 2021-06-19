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Матыцин: «Хотелось бы, чтобы сборная России прибавила в качестве игры»

вчера, 13:05
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 22:00 Не начался

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что сборная России прибавит в качестве игры на Евро-2020.

Ожидания от матча с датчанами — только надежда на победу, думаю, что такой же настрой у футболистов и тренерского штаба. Сейчас тот случай, когда отступать уже некуда, будем верить в команду. Несмотря на сложности, которые испытывала сборная в первых матчах, надеюсь, они будут преодолены, и мы наконец увидим красивую игру с хорошим результатом.

Хотелось бы, чтобы наша команда прибавила в качестве игры. Слабых команд на турнире нет. Все борются до последних секунд.

Ранее стало известно, кто рассудит матч Россия — Дания.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:15
Находясь в такую минуту в таком кресле лучше скромно помолчать до поры до времени))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:50
Да уж Олег, это вам не настольный теннис 🎾 играть за грамоту и значок ДОСААФ!!! Вспомнил о сборной России по футболу и то приятно, а что нибудь изменить к лучшему так и не пробовал!!!
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:39
"Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21-го в Копенгагене" © В. Уткин
beefs
beefs
вчера в 13:34
Ох, как хочется, но есть большое Но...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:10
За счёт чего?
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