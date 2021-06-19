Матыцин: «Хотелось бы, чтобы сборная России прибавила в качестве игры»

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что сборная России прибавит в качестве игры на Евро-2020.

Ожидания от матча с датчанами — только надежда на победу, думаю, что такой же настрой у футболистов и тренерского штаба. Сейчас тот случай, когда отступать уже некуда, будем верить в команду. Несмотря на сложности, которые испытывала сборная в первых матчах, надеюсь, они будут преодолены, и мы наконец увидим красивую игру с хорошим результатом.

Хотелось бы, чтобы наша команда прибавила в качестве игры. Слабых команд на турнире нет. Все борются до последних секунд.