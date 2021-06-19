Заболотный: «Наигрываем схему с двумя форвардами»

Нападающий сборной России рассказал о подготовке команды к матчу Евро-2020 против Дании.

Вчера теоретическое занятие было больше посвящено нашей игре с финнами. Данию будем смотреть сегодня или завтра.

Судейство? Хорошо, когда судьи дают доигрывать эпизоды. У судей свои изменения сейчас происходят, все движется вперед. Приятно, что так судят.

У сборной проблемы с атакой? Сложно объяснить, почему так. Но некоторые команды вообще не забивали. Мы работаем над реализацией.

Отрабатываем схему в два форварда? Да, наигрываем. У нас много схем в запасе. Все зависит от сценария матча. Мы уже сыгрались с Саней и Артемом. Решение за тренером.