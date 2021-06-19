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Заболотный: «Наигрываем схему с двумя форвардами»

вчера, 13:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о подготовке команды к матчу Евро-2020 против Дании.

Вчера теоретическое занятие было больше посвящено нашей игре с финнами. Данию будем смотреть сегодня или завтра.

Судейство? Хорошо, когда судьи дают доигрывать эпизоды. У судей свои изменения сейчас происходят, все движется вперед. Приятно, что так судят.

У сборной проблемы с атакой? Сложно объяснить, почему так. Но некоторые команды вообще не забивали. Мы работаем над реализацией.

Отрабатываем схему в два форварда? Да, наигрываем. У нас много схем в запасе. Все зависит от сценария матча. Мы уже сыгрались с Саней и Артемом. Решение за тренером.

Ранее стало известно, кто рассудит матч Россия — Дания.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:23
Что-то подсказывает, что если бы не факт существования Дзюбы в нашей реальности, то Черчесов на эту игру состав бы вообще без форвардов вывел.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:05
Тайну , Тайну раскрыл....и что теперь ...???).
112910415
112910415
вчера в 14:59
Секреты выдаём?
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:57
Антон, не вешай людям спагетти на уши, у Черчесова только одна тактика - заброс на Дзюбу, а там на кого мяч отскочит ))
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:50
Да хоть всех троих выпускай ей богу. Хотя, от лысого можно ожидать все, что угодно
Брулин
Брулин
вчера в 13:49, ред.
Ну ты и так играть не будеш! Да и какие два форварда против Дании могуть быть ничейку бы сыграть
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